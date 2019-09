Animali morti trovati in via Nicolardi, interviene l’Asl.

In merito al rinvenimento di 27 carcasse di piccioni e 2 gatti in un giardino pubblico in Via Nicolardi (Vomero), la direzione generale della ASL Napoli 1 Centro fa sapere che è stato prontamente attivato il Dipartimento di Prevenzione (Area di Coordinamento di Sanità PubblicaVeterinaria e Polo Didattico Integrato) al fine di porre in essere tutte le verifiche del caso.

«Alle 08.20 di stamane – dice il direttore generale ASL Ciro Verdoliva – è stata attivata l’Unità Operativa Complessa Sanità Animale e Presidio Ospedaliero Veterinario, diretta dalla dottoressa Marina Pompameo. Il personale tecnico ha recuperato 27 carcassedi colombi e 2 carcasse di gatti». Il medico veterinario del Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro ha effettuato sulle carcasse degli animali, un preliminare accertamento radiografico,escludendo cause di morte per ferite da arma da fuoco. I medici afferenti all’Unità Operativa Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (diretta dal dottor Vincenzo Caputo) si sono poi recati in Via Nicolardi per le indagini epidemiologiche a tutela della salute pubblica edel benessere animale e per gli ulteriori, eventuali provvedimenti, aisensi dell’Ordinanza Ministeriale che disciplina la materia. Le carcasse animali sono state consegnate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentaledel Mezzogiorno di Portici, per gli accertamenti sulle cause di morte, per sospetto avvelenamento