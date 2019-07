Anm, orari estivi, Funicolare di Mergellina chiusa fino al 1 settembre.

ANM Informa che da lunedì 1 luglio entra in vigore l’orario estivo 2019. In questo periodo l’offerta di trasporto delle linee di superficie (bus e filobus) e su ferro (Linea 1 metrò e Funicolari) viene adeguata e riprogrammata in relazione alla graduale riduzione del carico passeggeri e alla disponibilità di personale addetto, tipici del periodo estivo. I servizi saranno garantiti con le variazioni indicate.

Per il solo periodo dell’evento Universiade 2019 (3 – 14 luglio) la Linea 1 metropolitana e la Funicolare Centrale prolungano l’orario di apertura fino alle 2.00 del mattino. Rafforzate per l’occasione anche le Linee bus verso gli impianti che ospitano le gare, le aree di sosta e i parcheggi ANM. I dettagli, nella sezione dedicata in homepage.

METRO LINEA 1

Dal 1 luglio al 2 agosto e dal 2 all’8 settembre i treni circolano con la stessa frequenza oraria dei giorni festivi, nella fascia mattinale di 10’, pomeridiana 12’ e serale 14′; dal 3 agosto al 1 settembre i treni circolano secondo una “fascia oraria unica” di 14′ dalle ore 6.00 alle ore 23.02 tutti i giorni (feriali e festivi).

Le II° uscite delle stazioni di Rione Alto II (via D’Antona), Montedonzelli via dell’Erba e Montecalvario (stazione Toledo) restano chiuse al pubblico dal 22 giugno all’ 08 settembre.

FUNICOLARI

Funicolari Chiaia, Montesanto e Centrale con frequenza corse ogni 10’: prima partenza ore 07:00 e ultima ore 22:00 – Funicolare Mergellina: dal 30 giugno al 01 settembre l’impianto resta chiuso al pubblico. Attiva la navetta bus sostitutiva 621 a copertura delle stazioni intermedie con frequenza corse di 20 minuti.

LINEE BUS

Anche per il trasporto di superficie sono previste due fasi di rimodulazione dell’offerta di trasporto:



DAL 1 AL 21 LUGLIO

Sospensione temporanea linee: C1 – C5 – C38 – C41- C44 – C76 – C87- C96 – E6 – V1 – 139 – 176 – 178 – 190 – 5 – 580 – 615– 627; linee cimiteriali 584 – 572; linee notturne N4 – N7 – N8



Variazione temporanea linee:

• linea 612 sostituisce la linea C12 sulla tratta Pianura – Piedigrotta

• linea 640 sostituisce la linea 140 sulla tratta Capo Posillipo – via Mergellina

• linea C56 sostituisce la linea C91

• linea 532 che sostituisce le linee C13 e 132 sulla tratta Pianura – via Epomero- Vomero

DAL 22 LUGLIO AL 1 SETTEMBRE

sospensione linee: C36 – 156 – 167 – 173 – 177 – 185 – 202 – 654

ASCENSORI

Acton e Ventaglieri chiusi al pubblico dal 10 al 25 agosto agosto

MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA ESTIVO VERRANNO AGGIORNATE ANCHE SUI CANALI SOCIAL ANMNAPOLI, PALINE ELETTRONICHE INTELLIGENTI E DISPLAY DI STAZIONE