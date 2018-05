Appuntamento con il salotto telematico di Tina Piccolo mercoledì 9.

Tina Piccolo poetessa, scrittrice, critico di arte visive, tantissime sono le sue premiazioni ricevute in ogni parte del mondo che lei custodisce nel suo salotto di casa a Pomigliano. Ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, ha prefazionato oltre 500 antologie e scritto ben 32 libri. Insegnante, formatrice IRRSAE e sindacalista, poetessa e fine dicitrice.

Si sono interessati della sua attività importanti quotidiani, quali Roma, Il Giornale di Napoli, Il Mattino, La Repubblica, Cronache del Mezzogiorno, Il Tempo, Il Messaggero, Ottopagine, Stampa Campania, Il Corriere, Sabato non solo sport, ecc.

Vincitrice di oltre 1500 premi in agoni letterarie nazionali ed internazionali, ha rappresentato l’Italia al Congresso Mondiale di poesia in Messico nel 1993. Ha fondato, con orgoglio ed amore, il Premio internazionale Città di Pomigliano d’Arco per la poesia, la narrativa, la grafica e la foto d’arte, che premia anche i personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della televisione e della scienza. Hanno parlato di lei illustri critici. Accademica d’onore dei 500 della Neapolis, dell’ASLA, dell’ASCAMES, dei Sarrastri, della Giosuè Carducci, della Costantiniana, di Dafni e dell’Alfonso Grassi, è stata ospite di numerose trasmissioni radiofoniche e televisive. Sue liriche sono state declamate alla RAI.