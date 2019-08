Apre primo store SoMany a San Giovanni giovedì 5 settembre, Cristina Buccino, Nancy Coppola e Rosa Perrotta tra gli ospiti.

Che cosa è un marchio? È un nome. Un simbolo. Un concetto. Un’esperienza. Un modo di vivere. E molto, molto altro ancora… Nel mondo dei brand onnipresenti, alcuni si distinguono dalla massa, perché riescono a proporre qualcosa di più di un semplice oggetto, riescono a suscitare una reazione emotiva nelle persone che lo utilizzano, ovvero a coinvolgerle in un’esperienza che ne valorizzi la personalità. Affinché tale esperienza sia piacevole e completa il punto vendita del marchio deve essere un luogo emozionante per i visitatori: gli scenari di luce, l’uso del colore, gli effetti scenografici, così come le immagini, i suoni e i profumi devono coinvolgere chi vi accede. Ecco perché Danilo e Pasquale Errico stanno per inaugurare il primo store emozionale di “SoMany”. La vetrina interagisce con i passanti: le trasparenze della facciata permettono la comunicazione di spazio interno e spazio esterno non più nettamente separati. Il passante non vede il prodotto, come avviene nel negozio tradizionale, ma vede o percepisce lo spazio di vendita. «Abbiamo sempre avuto in mente di offrire ai clienti qualcosa di alternativo e di unico, prodotti che lasciano il segno – commentano i due imprenditori -. Perciò abbiamo concepito il primo store “SoMany” come un posto ove fare un’esperienza unica, shopping emozionale».

Da trent’anni Nicoletta De Pasquale gestisce nel napoletano negozi di moda i cui capi proposti in vendita sono sinonimo di qualità, unicità e design di alto livello. I suoi due figli, seguendo le orme della mamma, hanno fatto un bel passo coraggioso che dimostra la continua volontà di crescere e di migliorarsi: giovedì 5 settembre inaugureranno il primo store “SoMany” dove metteranno in mostra e in vendita le loro creazioni originali e fantasiose, nel segno di una filiera “made in Campania” a cui sono legati da sempre. L’idea di aprire uno store nel quartiere San Giovanni coincide con il desiderio di impegnarsi per il territorio. «Abbiamo voluto investire e creare qualcosa di nuovo e originale in un quartiere purtroppo ancor oggi non considerato all’altezza della Napoli modaiola. Vogliamo che anche le strade di questa zona entrino a far parte della shopping map di napoletani e turisti. E’ un esperimento che abbiamo già fatto con i nostri primi negozi e che ci ha regalato tante soddisfazioni, ragion per cui crediamo che valga la pena investire sul territorio», spiegano Pasquale e Danilo. Al party inaugurale parteciperanno giornalisti, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi Cristina Buccino, Nancy Coppola e Rosa Perrotta (sarà la sua prima uscita ufficiale dopo il parto).

“SoMany” rappresenta un punto di riferimento nello stile, nell’eleganza e nella ricerca. Oggi il marchio è particolarmente apprezzato dagli italiani e tra i più sostenuti da influencer e personaggi famosi. Ma non è finita qui: a breve Danilo e Pasquale lanceranno una linea di abbigliamento per bambini! “I ragguardevoli risultati che abbiamo registrato evidenziano in maniera inequivocabile come il successo di un brand passi attraverso la sua capacità di sapersi modellare e adattare alle specifiche richieste del consumatore. SoMany parla un nostro personale linguaggio fatto di valori e simboli condivisi“, spiegano i due imprenditori napoletani.