Arie d’opera al Belvedere per il “Luglio musicale 2019” , omaggio a Leoncavallo domenica 14 a Capodimonte.

Dopo il grande successo, di stampa e di pubblico, del concerto sinfonico corale ideato dal Maestro Roberto De Simone che ha portato, nei giorni 7 e 8 luglio, a Capodimonte una prima esecuzione italiana della Serenade n. 8 K. 286 Re maggiore per quattro orchestre di W. Amadeus Mozart, la Serenata Napolitana di Enrico De Leva-Salvatore di Giacomo per mezzosoprano, coro femminile e tre fisarmoniche (orchestrazione di Roberto De Simone) e una prima esecuzione assoluta di Capomonte poema fotografico d’un valzer digiacomiano per orchestra, coro e quattro pianoforti del M° De Simone, proseguono i concerti della rassegna del “Luglio musicale” a Capodimonte, antica tradizione sinfonica creata da Raffaello Causa il 6 luglio 1958, e riportata in vita quattro anni fa dal direttore Sylvain Bellenger, sotto la direzione artistica di Elsa Evangelista.

Domenica 14 luglio alle ore 19.00 Arie d’opera al Belvedere un concerto-omaggio a Ruggero Leoncavallo nel centenario della scomparsa (1857-1919) con musiche di G. Puccini, G. Verdi, F. Lehàr, R. Leoncavallo, Bovio. Sul palco i solisti Chiara Polese (soprano), Enrico Terrone (tenore) e Angelo Gazzaneo (pianoforte). Al pubblico verranno proproste arie tratte dalle opere La vedova allegra, La traviata, Tosca, Bohème, Turandot, Pagliacci e per concludere con un medley tutto napoletano.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il pubblico è invitato a portarsi un telo o una copertina da casa per sedersi sui prati.

Questi i prossimi concerti del Luglio musicale 2019 a Capodimonte:

Domenica 21 Luglio, ore 19.00

UNA FOGLIA D’ARTE

Progetto e musiche di Stefano Gargiulo

Orchestra San Giovanni

Direttore Keith Goodman e Stefano Gargiulo

Pianoforte e chitarra Stefano Gargiulo

Domenica 28 Luglio, ore 19.00

RECITAL DEL PIANISTA YVES HENRY

Musiche di F. Chopin, M. Ravel, C. Debussy, G. Fauré