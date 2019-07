Asl Na1 Centro, dal 1 agosto gestione diretta dei trasporti secondari.

Prosegue il lavoro di riordino di tutti i procedimenti amministrativi legati alla ASL Napoli 1 Centro, un compito complesso che la Struttura Commissariale guidata da Ciro Verdoliva sta portando avanti sin dal primo giorno di insediamento. In parallelo ad un’azione volta al ripristino della legalità, la Struttura Commissariale ha avviato una colossale opera di verifica di atti e procedimenti.

È nell’ambito di questo lavoro che è stata individuata una irregolarità da interrompere immediatamente. Per questo a partire dal 1 agosto 2019, saranno i mezzi e gli uomini dell’ASL Napoli 1 Centro ad occuparsi del trasporto secondario dei detenuti per le aree di Poggioreale e Secondigliano, del trasporto dializzati e dell trasporto secondario pazienti legato all’Ospedale Capilupi di Capri.

«Una scelta obbligata, visto che dalle verifiche fatte è risultato che la ditta incaricata sta svolgendo il lavoro a contratto ormai scaduto da molto tempo e senza averne più alcun titolo» spiega Ciro Verdoliva. «La ASL Napoli 1 Centro – prosegue – garantirà lo stesso identico servizio, anche a Capri, dove ci sarà un’ambulanza h24 dedicata al soccorso primario (servizio 118) e un’ulteriore ambulanza per i trasporti secondari. Questo significa rispettare le regole e tagliare i ponti con il passato, un passo in più in quel cammino che ci siamo proposti per restituire dignità a questa Azienda».