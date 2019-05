Autisti nei seggi, disagi bus Anm, sospese linee.

Elezioni uguale disagi nel trasporto pubblico: come in occasione di ogni voto, i cittadini napoletani dovranno fare a meno di molte linee di bus a causa delle assenze contemporanee di un centinaio di dipendenti dell’Anm, l’azienda di trasporto pubblico del Comune, impegnati a vario titolo nella tornata elettorale, soprattutto come rappresentanti di lista. Un fenomeno che si ripete, puntuale, in qualsiasi tipo di chiamata ai seggi.

L’Anm si scusa con i cittadini e annuncia che da sabato fino a lunedì, sarà costretta a sospendere l’esercizio di venti linee. Spiega Nicola Pascale, amministratore unico dell’azienda:

“Il contratto dei nostri dipendenti spiega – è diverso da quello dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato cui, ad esempio, è vietato svolgere attività di rappresentanti di lista in occasione delle elezioni europee. Purtroppo questo si riverbera in un disagio davvero pesante. Abbiamo chiesto al governo, attraverso l’associazione di categoria Asstra, di modificare la legge che regola il contratto degli autisti del tpl, equiparando le regole per mettere in condizione le aziende di servizio pubblico di non trovarsi in situazioni del genere”.

“All’impegno dei 100 lavoratori che hanno deciso di andare a fare i rappresentanti di lista per le elezioni europee nel prossimo fine settimana – spiega Pascale – si aggiungeranno ulteriori disservizi nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 maggio poiché per legge, ai 100 lavoratori vanno garantiti i riposi compensativi. Non ci resta che scusarci con i cittadini napoletani, nonostante questo disservizio in nessun modo sia dipeso dall’azienda, ma da una norma che non tiene conto dell’impatto pesantissimo che si produce sui servizi ai cittadini”.

ANM comunica che le linee di superficie soppresse saranno le seguenti: – sabato 25 maggio: linee 139-180-627-C1-C44-C5-167-178-185-C36-C38-C52-C76-C87-E6-156-173-176-177-584-C91 – domenica 26 maggio: linee 165-532-580-C1-147-178-185-202-572-C52-C76-C87-130-C90-C91-156-173-177-584 – lunedì 27 maggio: linee 139-180-627-C1-C44-C5-V1-167-178-185-202-C38-C41-C52-C87-E6-5-650-673-680-683-173-176-177-190-C41-C96

Seconde uscite Metro Linea 1: sabato 25 maggio restano chiuse al pubblico Montedonzelli (Via dell’Erba) Montecalvario (Toledo) e Rione Alto. Domenica 26 maggio chiuse Rione Alto e Montedonzelli.

Lunedì 27 e martedì 28 maggio chiuse Montedonzelli e Montecalvario. Funzioneranno regolarmente secondo l’orario ordinario gli ascensori pubblici Chiaia, Acton, Ventaglieri, Sanità e i parcheggi in struttura ANM. (ANSA).