Beni Comuni assemblea sabato 8.

Si terrà a Napoli, presso la Sala Nugnes in Via Verdi, a partire dalle 9:30, l’assemblea convocata a seguito dell’appello alla Città di Napoli pubblicato da Alberto Lucarelli, Ordinario di Diritto Costituzionale alla Federico II, e Vicepresidente del Comitato Rodotà.

“Beni Comuni & Generazioni Future”, questo il tema che caratterizzerà l’incontro pubblico a cui prenderanno parte persone ed organizzazioni che intendono garantire il proprio appoggio e supporto operativo alla campagna in corso per la legge di iniziativa popolare sui beni comuni, promossa dal Comitato Rodotà, sul testo originario elaborato dieci anni fa dalla Commissione Rodotà.

appello alla Città di Napoli AL

Il rilancio nazionale del dibattito sui beni comuni, una legge di iniziativa popolare e una proposta di rete permanente ad azionariato diffuso, queste le proposte in campo che stanno mobilitando energie e aggregazioni in tutte le regioni del Paese: a Napoli, riconosciuta a livello europeo come la capitale dei beni comuni, è il momento di organizzarsi “affinché possa svilupparsi un impegno importante nel sostenere questa legge di iniziativa popolare, promuovendone dibattiti, incontri, discussioni finalizzati alla raccolta delle firme e a far sì che tale tema rientri con forza nel comune dibattito politico-legislativo.”

Ricorda Alberto Lucarelli “ Nel 2011 modificammo lo Statuto del Comune di Napoli, inserendo tra i suoi principi e valori, proprio la definizione di beni comuni così come elaborata dalla Commissione Rodotà.”, e a questo appello hanno già risposto personalità ed istituzioni, dando la propria adesione e garantendo la propria adesione, tra gli altri: i magistrati Franco Roberti e Bruno Spagna Musso, tra i giuristi Lodovico Genghini, i Consiglieri comunali Francesco Vernetti, Mario Coppeto, Rosaria Galiero, Elena Coccia, Luigi Felaco, il Presidente del Consiglio comunale, Sandro Fucito, i Prof. Aldo Ferrara e Renato Briganti, il dirigente Fabio Pascapè, Nicholas Ferrante, Anna Starita, Francesco Miragliuolo, Osvaldo Cammarota, il Presidente Arci Campania Alessio Curatoli, e tanti altre persone ed organizzazioni che, oltre a partecipare, faranno un proprio intervento.

Alberto Lucarelli sarà presente e chiuderà l’incontro con una propria breve relazione sul legame importante tra la Città e la “democrazia dei beni comuni”.