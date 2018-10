Bruno Gröning, tre conferenze a Napoli, Pomigliano e Caserta.

Uno sguardo differente sulle origini della salute, della malattia e delle dipendenze, attraverso gli insegnamenti di un laico tedesco, Bruno Gröning (Danzica 1906–Parigi 1959). Tre gli incontri, tutti con inizio alle ore 17.30:

lunedì 29 ottobre 2018 a Napoli, presso il Museo della Pace MAMT, Sala Vesuvio, Via Agostino Depretis,130,

martedì 30 ottobre a Pomigliano d’Arco presso La Distilleria (Feltrinelli point), Via Roma, 281

e mercoledì 31 ottobre a Caserta presso l’Hotel Europa, in Via Roma, 19.

Le conferenze, sul tema “Aiuto e Guarigione per via spirituale”, saranno tenute dal Dottor Hans Maier. Organizza il Gruppo Medico-Scientifico Specializzato (MWF) del “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione internazionale aconfessionale e senza scopo di lucro che segue la via tracciata da Bruno Gröning per raggiungere il benessere psicofisico, la gioia di vivere, l’armonia con sé stessi e l’ambiente.

Una preziosa occasione per conoscere questo cammino di spiritualità, anche attraverso testimonianze dal vivo, accuratamente verificate dallo staff dell’MWF, di cui fanno parte medici, psicologi, veterinari e naturopati, a titolo volontario e gratuito.

Già durante le conferenze sarà mostrato ai partecipanti come si può recepire e accogliere questa forza. La figura di Bruno Gröning, laico dalla profonda spiritualità era noto nella Germania del Dopoguerra. Le sue numerose e eclatanti guarigioni furono documentate anche dalla stampa dell’epoca.

Per l’impegno nella promozione della pace e della tolleranza, nel 2013 il “Circolo” è stato premiato, presso la sede dell’Onu, con il “Peace Pole” da parte della World Peace Prayer Society, organizzazione non governativa.

Senza contrapporsi alla medicina ufficiale questo team internazionale cerca di far emergere i punti di convergenza tra spiritualità e scienza medica.

Ingresso libero, a offerta volontaria.

