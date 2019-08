Bufala Fest, annullo speciale Poste Italiane.

Poste Italiane informa che da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, in occasione della manifestazione “5^ Edizione Bufala Fest – Non Solo Mozzarella” sarà disposto un servizio di annullo filatelico speciale, recante la dicitura: “5^ Edizione Bufala Fest – Non Solo Mozzarella – 80134 Spazio Filatelia Napoli.”.

Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto da Diciassette Eventi s.r.l.s., tutte le corrispondenze presentate presso lo stand allestito in Lungomare Caracciolo – 80134, Napoli, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Eventuali commissioni filateliche devono essere inoltrate a Poste italiane S.p.A./Spazio Filatelia Napoli, via Monteoliveto, 46 – 80134 Napoli, telefono 081 4289670.