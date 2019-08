Bufala Fest evento di promozione e valorizzazione del territorio.

Fondamentale prendere delle iniziative forti che possano lanciare l’immagine della filiera bufalina nel mondo e rafforzare il rapporto tra consumatori e produzione, per tutelare le aree agricole di qualità e i livelli occupazionali dei vari settori del comparto anche di quello della enogastronomia legato ai prodotti della bufala.

Bisognadifendere e incentivare gli imprenditori agricoli-agroalimentari che scelgono di impegnarsi in prima persona per una filiera, non legata ai sussidi europei per un dato prodotto.

Occorre valorizzare, un territorio, come la Campania, che rappresenta un valore inestimabile

per l’economia, l’agricoltura, l’ambiente, la salute e la qualità della vita, in questo quadro l’evento BufalaFest rappresenta sicuramente un momento di confronto, conoscenza e promozione della filiera bufalina come attrattore, non solo economico ma anche sociale

e turistico.

La rassegna si svolge dal 31 agosto al’8 settembre Lungo Mare Caracciolo

La scelta delle pizzerie Centenarie di Napoli, da Maestro Pizzaiuolo Antonio Starita al giovane Vincenzo Paolo Capasso, passando per chef Antonio Arfè e i gemelli Fusco con Donna Luisella e tanti altri, assicurano momenti di alta ristorazione. Così il Portavoce della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli,componente del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Alimentazione Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare Ristorazione Servizi del MNS Rosario Lopa, a margine della presentazione tenutasi a Napoli presso Fratelli la Bufala di Mergellina.

SABATO E DOMENICA DALLE 12:00 ALLE 16:00 E DALLE 19:00 ALLE 00:00

LUNEDÌ VENERDÌ 19:00 ALLE 00:00

Dal 31 agosto all’8 settembre circa 50 stand, show cooking di chef stellati, spettacoli e workshop tematici in un villaggio all’insegna della sostenibilità ambientale

Un grande villaggio sul lungomare di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E’ tutto questo Bufala Fest, la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8 settembre sul Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.