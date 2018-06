Caldo, nel weekend torna Caronte, temperature nel oltre i 30.

Dimenticato ormai dal luglio 2017 – quando infuocò l’Italia per tantissimi giorni – anche quest’anno ‘Caronte’ torna a infiammare l’Italia, ma non per molto. Nel weekend di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, l’alta pressione africana conquisterà il nostro Paese, portando due giornate soleggiate e molto calde, fanno sapere gli esperto del sito ‘iLMeteo.it’. Le temperature saliranno vertiginosamente oltre i 30°C nella giornata di sabato, oltre i 33°C domenica come Bologna (36°C), Firenze (35°C), Roma (33°C) ma anche Milano, Padova e Taranto; fino a 40°C invece si potranno toccare nelle zone interne di Sicilia e Sardegna”.

“L’ondata di caldo africano non durerà molto al Nord – sottolineano gli esperti – infatti da martedì 3 luglio i primi temporali potranno bagnare le Alpi, le Prealpi e localmente il Nordest mentre mercoledì 4 invaderanno quasi tutto il Nord. Centro-Sud protetto dall’alta pressione ancora per qualche giorno, poi nel weekend del 7-8 luglio ci sarà il colpo di grazia”. (AdnKronos)