Camorra, sequestro beni per 6 milioni a clan Mallardo.

Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso un provvedimento di sequestro di beni per il valore di 6 milioni, su proposta del Procuratore della Repubblica di Napoli e del Direttore della DIA, in corso di esecuzione da parte del Centro Operativo DIA di Napoli, nei confronti di Crescenzo Esposito, di Giugliano in Campania (NA), titolare effettivo di due società (una immobiliare e una concessionaria di auto), gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla truffa, furto, porto abusivo e detenzione d’armi da fuoco.

L’uomo è detenuto dal 2017, in quanto il Tribunale di Napoli, su richiesta avanzata dalla locale DDA, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, indagandolo per il reato di 416 bis del codice penale, poiché ritenuto esponente del clan “Mallardo”.

Dalle attività investigative, è infatti emersa la sua appartenenza a quel sodalizio criminale, per conto del quale risulta aver gestito numerose truffe. (ANSA)