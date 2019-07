Campania by Night, appuntamenti a Villa Ciaurro a Marano per il weekend.

Prosegue l’edizione 2019 di Campania by night, il programma di percorsi accompagnati spettacolarizzati in siti culturali, aree archeologiche e musei realizzato dalla SCABEC Regione Campania in collaborazione con il MIBAC e con associazioni, fondazioni e Comuni della Campania.

Per la prima volta nel calendario dell’iniziativa regionale entra la cittadina di Marano, in collaborazione con il Comune di Marano e in sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, protagonista sabato 20 e domenica 21 luglio con la Villa Ciaurro, un mausoleo di epoca romana risalente al I sec. D.C., visitabile attraverso un percorso gratuito e aperto a tutti.

Un itinerario di trekking urbano serale a cura di guide specializzate che toccherà alcuni siti d’interesse culturale del paese.

Il percorso partirà dalla villa comunale del Ciaurro e avrà come tappe le grotte di San Castrese e la chiesa omonima dedicata al Santo Patrono della città. Fu eretta intorno al 1600 e presenta tre navate e meravigliosi affreschi risalenti alla Scuola di Luca Giordano.

Si ritornerà poi alla Villa del Ciaurro, con navette dedicate, per una degustazione a base di prodotti del territorio sulle note dei “Zooming on the zoo” formati da Gabriella Rinaldi e Max Carola.

L’evento è gratuito. E’ disponibile un servizio di navetta per le visite dalle ore 20 alle 22, con partenza ogni 10 minuti.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.campaniabynight.it.