Capodimonte, apertura serale straordinaria sabato 24.

Terzo sabato d’agosto ad apertura serale straordinaria al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata all’insegna della cultura per chi resta in città o è appena tornato dalle vacanze.

A partire della ore 19.30 e fino alle ore 22.30 (con chiusura biglietteria alle ore 21.30), il Museo sarà aperto in via straordinaria al prezzo simbolico di 1 euro. I visitatori potranno ammirare le preziose collezioni e le mostre in corso: al secondo piano Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019), Jan Fabre. Oro Rosso (fino al 15 settembre 2019) e al primo Canova, un restauro in mostra (30 settembre 2019).

Inoltre, al primo piano del Museo nella sala dedicata alla pittura emiliana (sala 12) lezione-concerto del M° Rosario Ruggiero e per i più piccoli i racconti sulla storia della Reggia di Capodimonte degli attori Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta della compagnia Arcoscenico che accoglieranno i visitatori nelle vesti di Re Pulcinella e di una dama del Settecento, attività offerta dall’associazione MusiCapodimonte.

E dopo la visita ai capolavori d’arte, il Belvedere di Capodimonte aspetta residenti e turisti per una passeggiata rinfrescante e una delle più belle vedute sul Golfo di Napoli.

Ingresso e uscita consigliata Porta Piccola.