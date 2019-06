Capodimonte, domenica ricchissima di appuntamenti.

Domenica 9 giugno 2019 a Capodimonte tra mostre ed eventi: visita guidata multiculturale, laboratorio di architettura per bambini, passeggiata in cuffia, musica e performance

Un poker di mostre in programma per i visitatori:

– Caravaggio Napoli

– Canova un restauro in mostra

– Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue

– Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere

E, inoltre, visite guidate alla mostra Caravaggio Napoli, la visita guidata Un Bosco Reale per tutti, il laboratorio RicicliAmo nel Bosco!, la camminata con cuffie nel bosco Rhywalk, le performance musicali e teatrali nelle sale del Museo e la rassegna Tammorre al Bosco a cura dell’associazione MusiCapodimonte, l’ultimo appuntamento con il laboratorio Mele e l’attività Giovani Amici a Capodimonte. Percorsi tra Arti e Culture.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio

Caravaggio Napoli

fino al 14 luglio 2019

Sala Causa (piano terra)

aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. La biglietteria chiude alle 18.30

Promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Pio Monte della Misericordia, con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, la mostra Caravaggio Napoli, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, la mostra approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio e l’eredità lasciata nella città partenopea. Con un rigoroso approccio scientifico, mette a confronto 6 opere dell’artista, provenienti da istituzioni italiane e internazionali, e 22 quadri di artisti, che ne registrano immediatamente la novità venendone travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro. Prenotazioni e acquisti online, www.coopculture.it dall’Italia: 848 800 288 dall’estero e da cellulare: + 39 06 399 67 050.

Orari

Museo e Real Bosco di Capodimonte: aperto tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30

Pio Monte della Misericordia: lunedì – sabato, dalle 9.00 alle 18.00 domenica, dalle 9.00 alle 14.30

Biglietti

intero 15 euro (mostra + museo), ridotto 14 euro (mostra + museo)

intero 14 euro (solo mostra) ridotto 11 euro (solo mostra). Il biglietto della mostra dà diritto ad un ingresso ridotto al Pio Monte della Misericordia e viceversa.

#Caravaggionapoli, #CapodimonteconCaravaggio

Ed ecco le visite guidate collegate alla mostra:

Domenica 9 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Camminata in cuffie con Rhywalk

Tutti in cuffia con voce del coach alla guida del gruppo e buona musica da ascoltare carica di ritmo ed energia, per camminare tra le meraviglie botaniche del Real Bosco di Capodimonte. Per maggiori informazioni: Emilia Sambiase – Rhywalk & Street Workout / Info e prenotazioni: 335 7996585

Domenica 9 giugno 2019, ore 11.00

laboratorio MeleProgetto 4 / Diamo casa alla Bellezza

sala dei Manifesti Mele

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte onlus, con il contributo della Fondazione Emiddio Mele, presentano la quarta edizione di MeLe Progetto: un ciclo di laboratori per bambini fondato su temi legati all’architettura, ideato e curato dall’associazione Archipicchia! Architettura per bambini. Il tema del 2019 è stato il rapporto tra l’opera e l’architettura che la ospita. Stimolati nella fantasia e creatività, attraverso le attività del laboratorio, i bambini dovranno immaginare e dare corpo a forme e spazi più prossimi ai loro desideri. Ultimo appuntamento è domenica 9 giugno 2019 alle ore 11.00.

Una piccola scatola segreta sarà trasformata dai bambini in un misterioso luogo di bellezza. Verrà costruita una scatola-casa che, come la boite à desire drll’architetto Le Corbusier ospiterà il mondo di ogni piccolo progettista: uno scrigno di bellezza, dotato di un piccolo foro su uno dei fronti, dal quale ammirare il contenuto. Età consigliata: dai 7 anni

Per prenotarsi inviare una mail al seguente indirizzo: prenotazioni@amicidicapodimonte.org precisando per ogni bambino nome e cognome, età, numero di telefono del genitore referente, nome e cognome del genitore o accompagnatore (che non potrà assistere al laboratorio e che affiderà i bambini agli operatori alle ore 10.45 presso l’ufficio di accoglienza del Museo). Il laboratorio si svolgerà presso la sezione Manifesti Mele e terminerà alle 12.30.

Domenica 9 giugno 2019, dalle ore 17.00

Tamorre al Bosco a cura di MusiCapodimonte

Real Bosco di Capodimonte

Tutte le domeniche pomeriggio, nel mese di Giugno, saranno allietate da gruppi di paranze ovvero gruppi di musica popolare che animeranno, con modalità itinerante e in acustica (senza amplificazione), i viali del bosco con le loro tammurriate e tarantelle di tradizione. Vi sarà quindi la possibilità per i fruitori del Real Bosco, di apprendere tale repertorio e di danzare al ritmo di tammorre, putipù, triccaballacche e castagnette. Un’occasione per vivere il Real Bosco la domenica pomeriggio fra suoni della tradizione e una socialità spontanea. Domenica 9 giugno sarà la volta del gruppo folk ‘A Muntagn e Somma di Somma Vesuviana (Napoli). Il gruppo folk, nato nel 2011, è costituito da: fisarmonica, chitarra, tammorra, tric e ballac, putipù, voce, ballerini e sassofono, con un repertorio che comprende tammurriate, tarantelle, pizziche, e classico napoletano sul tamburo.

MusiCapodimonte / musica e performance nel museo

Domenica 9 giugno 2019 il M° Rosario Ruggiero accoglierà i visitatori nella sala della pittura emiliana del Cinquecento (sala 12, al primo piano) a partire dalle ore 10.30 fino alle 12.30, svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni. Le sale del museo saranno animate dalla performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.

Inoltre sempre domenica 9 giugno a partire dalle 10.30 ci sarà il Duo Leggermente a Sud, con Raffaella Rufo (voce, organetto, tamburi e ballo) e Paride Zita (voce, contrabbasso, chitarra, e tamburi) ad allietare i visitatori nei cortili monumentali del Museo.

Domenica 9 giugno 2019, ore 11.00

Giovani Amici a Capodimonte – Percorsi tra arte e cultura

Museo di Capodimonte

In occasione della prima giornata GAMI – Giovani amici dei musei italiani, dedicata al tema del museo come incontro tra culture, domenica 9 giugno 2019 alle ore 11.00 il Museo e Real Bosco di Capodimonte promuove, in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte, Insegnanti senza frontiere e Voci d’Afrique, una speciale visita tematica gratuita per i giovani visitatori del Museo di Capodimonte. Il percorso sarà dedicato alla libertà di guardare e raccontare l’arte: i partecipanti sono invitati a osservare le opere per scoprire insieme alle storiche dell’arte di Amici di Capodimonte e ai ragazzi di Voce d’Africa nuovi significati e prospettive. Visita a cura di Matar Coura Gueye, Maria Flavia Lo Regio, Khadimou Rassoul Sene (Bamba), Martina Tramontano. Attività gratuita rivolta a tutti, in particolare ai partecipanti fra i 18 e i 35 anni. Biglietto di ingresso gratuito da ritirare alla biglietteria del museo, appuntamento 15 minuti prima in accoglienza: info@amicidicapodimonte.org / 0817499147 (lun-ven / 10.00-16.00). In occasione della giornata “Giovani Amici dei Musei Italiani” al desk dell’accoglienza del Museo sarà possibile iscriversi all’Associazione Amici di Capodimonte, con una riduzione speciale per i più giovani! La quota studente sarà eccezionalmente di 25 euro anziché 30 e i nuovi soci riceveranno in omaggio la shopper di Amici.