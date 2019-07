Casoria, il Comitato Vigili del Fuoco Laureati: perchè non si usato il GeoRadar?

dal Comitato Nazionale Vigili del Fuoco Laureati riceviamo e pubblichiamo

AL CAPO DEL CNVVF

Ing. Fabio Dattilo

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale VVF Campania

Ing. Giovanni NANNI

dir.campania@cert.vigilfuoco.it

Al Comandante Provinciale VVF Napoli

Ing. Ennio Aquilino

com.napoli@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Richiesta chiarimenti mancato utilizzo strumentazione monitoraggio

Casoria (NA) 01/07/2019

Egregi ancora una volta veniamo a conoscenza di situazioni sul nostro fragile territorio in cui i nostri colleghi sono intervenuti senza richiedere l’ausilio della strumentazione Georadar.

In particolare ci riferiamo a quello che è accaduto oggi a Casoria in cui una pericolosa voragine si è aperta sulla strada inghiottendo addirittura un mezzo della raccolta rifiuti. Una voragine larga 8 mt e profonda 12.

Come sempre i VV.F. sono intervenuti in loco provvedendo allo sgombero delle abitazioni adiacenti in attesa di verifiche.

Vogliamo ricordare a questa amministrazione che il nostro corpo è attualmente dotato di strumentazione di monitoraggio strutturale e fronti franosi in grado di darci un valido aiuto nell’ambito della sicurezza al fine di monitorare movimenti sub millimetrici di strutture e quindi dare un preavviso alle squadre impegnate nei soccorsi e/o nel recupero beni.

Georadar che permetterebbe agli stessi operatori di lavorare in modalità più sicura dato che lo stesso è dotato di software per i monitoraggi e con opportune configurazioni avviare gli allert non solo agli operatori

COMITATO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO LAUREATI

www.cvfl.eu https://www.facebook.com/ComitatoVFL

nazionale@cvfl.eu comitatovvf.laureati@pec.cvfl.eu