Céréal drink alla MANDORLA BIO è una bevanda biologica, 100% vegetale ideale per tutti coloro che non vogliono consumare il latte, per chi sceglie un’alimentazione vegana o per chi cerca una bevanda vegetale dal gusto dolce e delicato.

E’ ottenuta con il 2% di mandorle da produzione biologica e coltivate in Italia, e un tocco di zucchero di canna, Céréal MANDORLA BIO è una bevanda gustosa e dal sapore equilibrato allineata ai trend nutrizionali del momento, che prediligono un’alimentazione naturale e biologica.

Céréal Mandorla Bio è:

Un’alternativa sia per adulti che per bambini che non vogliono consumare latte.

Senza glutine

Con 26 kcal per 100 ml

Si può gustare sia fredda che calda, da sola o per preparare freschi smoothie, frullati o frappé o accompagnata al caffè, cereali o orzo.

E’ ideale anche come ingrediente per numerose preparazioni in cucina: crepes, salse, creme e dessert di ogni tipo.

Céréal MANDORLA BIO rappresenta una grande innovazione nelle bevande vegetali in quanto è proposta nel NUOVO FORMATO da 1,5 litri ad un prezzo vantaggiosissimo: 2,85€ con 500 ml di prodotto in omaggio.

Prezzo:

Céréal MANDORLA BIO 1,5 L circa 2.85 Euro

in vendita nella GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA e su www.nutrishopping.it



Per informazioni e suggerimenti chiama 800-018124

o visita www.prodotticereal.it