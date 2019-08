Chalet Ciro, nuove torte monoporzione e graffa truck al Vomero.

Piccole e appetitose monoporzioni, oppure torte in grande stile da Chalet Ciro in via Caracciolo: l’estate nella pasticceria più rinomata di Napoli continua a colorarsi di nuovi dolci. Tra le nuove proposte culinarie arrivano la Red Velvet, una delle torte più belle e spettacolari della pasticceria americana grazie al suo colore rosso intenso, composta da vari strati di pan di Spagna, fragole e un frosting vellutato al formaggio che letteralmente si scioglie in bocca lasciando un retrogusto di dolce vaniglia; e la Sponge Cake alla frutta, di provenienza britannica, soffice e umida, ottima per la sua consistenza delicata, leggera e perfetta da gustare in queste calde giornate di agosto.

Ma la novità assoluta di quest’estate è che Chalet Ciro reinventa in forma originale la sua pasticceria e sorprende con una location innovativa e, soprattutto, gustosa: un food truck posizionato nell’ampio parcheggio del Carefur in Corso Europa al Vomero, un break “on the road” di qualità per conquistare l’attenzione dei clienti che vanno di fretta ma che, certamente, non rinunciano alla qualità.

«Saremo presenti con la nostra pasticceria in un’altra zona della città per dare la possibilità di assaporare le nostre deliziose graffe appena fritte e da mangiare calde, ma anche coni graffe con gelato artigianale – spiega Antonio De Martino, titolare della pasticceria –; la parola d’ordine resta freschezza e altissima qualità delle materie prime».

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928