Chalet Ciro, pasticceria di stagione e tradizione culinaria napoletana.

Le piogge battenti di questa bizzarra estate incide sul tipo dei prodotti consumati, ma non certo sulla qualità della produzione dolciaria di Chalet Ciro in Via Caracciolo a Napoli, sul lungomare di Mergellina, pasticceria storica dal 1952 sempre presente con i suoi migliori dolci e piatti caldi anche nelle giornate più uggiose di maggio.

Questa variazione climatica, infatti, influenza la stagionalità delle materie prime utilizzate dai maestri pasticceri di Antonio De Martino che faticano a lanciare la produzione di tutti i gusti di gelato, preparati solo con frutta fresca

«Il mutamento climatico influenza la scelta dei cibi che portiamo in tavola, ma non ci lasciamo scoraggiare e abbracciamo tutte le esigenze dei nostri clienti – dice De Martino, titolare della pasticceria –, partendo dalle classiche crostate di frutta ai gelati e alle granite. Il sapore e la consistenza dei dolci riusciranno comunque a rendere la vostra estate più golosa, sia nelle mattinate invernali che nelle serate estive. Noi abbiamo preparato il nostro repertorio di gusto, dettato dall’avvicendarsi delle stagioni, per non dire di no a nessuno: per chi ancora non pensa alla prova costume e alla siluette estiva, prepariamo primi piatti e dolci della solita consistenza invernale, come i profitteroles al cioccolato o le torte con nutella e panna, deliziose torte di meringa e frangole o la bomba graffa per i più golosi, con crema oreo, che lascia in bocca un’incredibile aroma di cioccolato; per i più prudenti abbiamo, invece, dall’insalata verde a quelle di frutta, ai gelati leggeri e dal sapore delicato».

Della bellezza e bontà si godranno in sintonia le stagioni della pasticceria Chalet Ciro, in attesa dell’estate, del suo tepore e i suoi caldi colori.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928