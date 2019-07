Chalet Ciro presenta il Meringone, un dolce fresco ed estivo.

Niente pan di Spagna ma una fragrante meringa che sostituisce le comuni basi per le torte, poi panna e tante fragole per farcire l’ultima golosa creazione dei maestri pasticceri di Chalet Ciro, a Mergellina: il meringone, una sorta di versione estiva del classico Mont Blanc, con le fragole al posto delle castagne.

«Amiamo i dolci con le fragole e nessun goloso potrà resistere a questa ricetta leggerissima – dice Antonio De Martino, titolare della pasticceria –; un dessert estivo delicato, perfetto per festeggiare ricorrenze speciali o semplicemente dedicarsi un attimo di piacere. Soffice come una nuvola che si scioglie in bocca, fresco ed avvolgente, equilibrato nella dolcezza. In estate ricerchiamo la leggerezza nel cibo e le fragole ci fanno bene e sono perfette per restare in forma».

Le meringhe sono un dolce tradizionale della pasticceria italiana molto raffinato e Chalet Ciro sa come rendere speciale anche un semplice e versatile dessert in cui si percepisce, al primo morso, tutta la pazienza e la passione per il proprio lavoro.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928