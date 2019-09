Chalet Ciro presente al Napoli Pizza Village con la Pizza dolce.

Nella splendida cornice del suggestivo lungomare Caracciolo è tornato il Napoli Pizza Village, la più grande manifestazione dedicata al mondo della pizza e agli amanti di uno dei piatti simbolo della gastronomia italiana, e la pasticceria Chalet Ciro è pronta a conquistare i palati più esigenti con un dessert insolito ma ricco di gusto: la pizza dolce! La fantasia dei maestri pasticceri di Antonio De Martino, infatti, non conosce limiti e stravolgere la tradizione con uno scenografico e originale dessert: si presenta come la classica pizza Margherita ma gli elementi principali, quali la salsa di pomodoro, la mozzarella e il basilico, sono sostituiti da un abbinamento delizioso e leggero di frutta, gelato e panna; mentre, l’impasto è un sottile disco di pan di Spagna estremamente soffice e profumato.

«Non è la solita pizza ma è dolce e fredda – spiega Antonio De Martino, titolare della pasticceria Chalet Ciro –: per simulare la mozzarella abbiamo scelto un cremosissimo gelato alla vaniglia, per la salsa di pomodoro una purea di fragole, per guarnire una spolverata di cocco al posto del parmigiano e del kiwi per sostituire il basilico. Prepariamo la pizza margherita e il “ripieno” che ricorda il calzone napoletano con una panna montata molto soffice».

La nuova produzione si trova nella sezione “ristogelo” del menu e la disponibilità è per tutti i mesi dell’anno.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928