Chiaiano, la terra delle ciliegie.

Chiaiano è da sempre nota come la terra delle Ciliegie per le sue bellissime prelibatezze enogastronomiche. L’impegno delle istituzioni locali, delle associazioni e dei cittadini è volto a sponsorizzare tale specialità per incentivare il mercato agricolo e i coltivatori diretti soprattutto per sanare quello che la discarica ha tolto o contaminato nel 2006 per cattive politiche governative.

Da diversi anni, si organizza la festa della ciliegia che risulta essere un momento aggregativo e una festa che coinvolge diversi ceti della popolazione.

Il nostro gruppo in collaborazione con alcuni coltivatori avrebbe il piacere di mostrare alcune piantagioni di ciliegie e di promuovere tale prodotto per portare a conoscenza un altro volto del nostro territorio che va oltre le baby gang, la dispersione scolastica o la monnezza.

Quindi l’essenza della nostra idea è rilanciare attraverso l’impegno dei giovani un prodotto locale e sviluppare progetti per la conoscenza e l’avvicinamento alla campagna.

Per ulteriori info contattare Renato Luca Carbone 331 766 6644