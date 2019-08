Ciro Cozzolino per il mercato di Pugliano ad Ercolano.

Nasce nei vicoli del mercato del vintage l’opera in acrilico su tela raffigurante la Pace nel Mondo, dedicata all’umanità.

A realizzarla Ciro Cozzolino, commerciante di abiti usati nello storico mercato di Pugliano a Ercolano, pittore per passione, già autore a febbraio di una mostra alle Scuderie di Villa Favorita con quadri dipinti in mille colori, proprio come gli detta l’estro creativo.

Per mesi nella sua bottega-laboratorio, in via Pugliano, ha lavorato alla sua nuova creatura, la ‘Pace nel Mondo’, e oggi l’ha esposta sulla strada dove passanti e compratori si sono fermati ad osservarla. Sulla tela spicca, in pittura dorata, il monumento ai caduti realizzato in piazza Trieste a Ercolano che poggia con un piedistallo su una sfera variopinta, ovvero la terra. Ai quattro lati farfalle che si librano in cielo, simbolo di pace e di libertà.

”L’opera dedicata all’umanità intera viene esposta qui nella strada dove sono nato e dove tutt’oggi lavoro” spiega ”e vuole essere anche un simbolo di riscatto per l’antico mercato di Pugliano affinchè possa rinascere e tornare ad essere quel fiore all’occhiello d’un tempo, intorno al quale girava l’economia della città”.

I colori, vera passione di Ciro Cozzolino. Nelle ore pomeridiane nella sua bottega-laboratorio sperimenta nuove soluzioni, in acrilico e tecnica mista. ”Ne sono sempre stato affascinato” spiega ”del resto, tutta la strada del vintage è un tripudio di colori vivaci”.(ANSA).