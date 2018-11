Club del Sole, due giornate di recruiting giovedì 29 e venerdì 30 all’Unahotels.

Sono 210 le posizioni aperte in Club del Sole per aspiranti professionisti del turismo. Il network di camping e villaggi turistici lancia una grande campagna di recruitment rivolta a giovani e meno giovani alla ricerca di una prima esperienza nel settore dell’accoglienza turistica e della ristorazione, personale amministrativo e professionisti del web marketing.

Con 11 camping village in sei regioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana e Abruzzo) e un fatturato in costante crescita (47 milioni di euro nel 2018, +10% rispetto al 2017), Club del Sole è leader in Italia nel settore delle vacanze all’aria aperta. Nel picco di stagione, nei mesi di luglio e agosto, nella sede centrale di Forlì e nei camping village sono impiegate più di ottocento persone, tra collaboratori fissi e stagionali. “Club del Sole cresce a ritmi ben più elevati rispetto sia al settore turistico-ricettivo nazionale nel suo complesso sia al settore delle vacanze open air. La crescita del Gruppo è dovuta agli investimenti dell’ultimo triennio (oltre 26 milioni di euro) in ammodernamenti, nuovi servizi e innovazione dell’offerta turistica”, commenta Daniele Valli, direttore di Club Ristorazione, società del Gruppo per i servizi bar e ristoranti. “Anche l’estate 2018 si è rivelata una stagione molto positiva per il Gruppo che ha registrato un incremento di presenze superiore all’8% con strutture aperte da marzo a fine settembre. I servizi di ristorazione che rappresentano il fiore all’occhiello dell’accoglienza Club del Sole, registrano anch’essi ritmi costanti di crescita. Per il 2019, con l’acquisizione di nuovi ristoranti e nuovi market, saremo in grado di ampliare l’offerta e i servizi legati al food in tutte le strutture del Club.”

Tra le opportunità di lavoro per la prossima stagione, la parte del leone spetta proprio alla ristorazione. Club Ristorazione cerca complessivamente 180 addetti da destinare ai bar, punti ristoro, ristoranti, pizzerie e market sul territorio nazionale. Chef, maitre, camerieri, baristi e pizzaioli da impiegare nelle strutture sul territorio nazionale (100 in Emilia-Romagna, 18 in Toscana a Orbetello, 18 a Roseto degli Abruzzi, 15 in Friuli Venezia Giulia a Marina Julia, 16 in Veneto a Jesolo e 13 a Desenzano sul Garda).

La campagna di reclutamento partirà da Napoli con due giornate dedicate alla selezione del personale per la gestione dei servizi di ristorazione a cui sono invitati a partecipare gli allievi delle scuole alberghiere della regione. I colloqui si svolgeranno all’Unahotels giovedì 29 e venerdì 30 novembre.

Ma Club del Sole è alla ricerca anche di 30 addetti al booking e all’accoglienza, tra cui 5 assistenti di direazione, di 9 impiegati amministrativi e di 8 addetti al web: front end e back end manager, content manager e responsabili area web.

Le candidature per la ristorazione devono pervenire a selezioni@clubristorazione.it, mentre per le altre posizioni a risorseumane@clubdelsole.com

Info: tel 0543 371100