Comune di Napoli vara piano assunzioni, 2000 in 3 anni.

Poco meno di duemila assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, entro il 2021: le prevede il piano triennale del fabbisogno del personale approvato oggi dalla Giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco e assessore al Personale Enrico Panini.

Il piano prevede il reclutamento di 913 unità per il 2019, 600 nel 2020 ed infine 482 nel 2021, per un totale di 1.995 assunzioni. “Si tratta di un’operazione straordinaria e di assoluta importanza” affermano il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Panini e l’assessore al lavoro Monica Buonanno, secondo i quali “siamo di fronte alla più massiccia immissione in ruolo degli ultimi decenni. Abbiamo impegnato una spesa ragguardevole grazie ad un lavoro molto attento fatto sul bilancio e sulle entrate dell’ente. In questo modo daremo risposta al bisogno di centinaia di persone che hanno superato un concorso, rafforzeremo uffici e servizi messi in difficoltà anche dai tanti pensionamenti e verremo incontro alle tante esigenze dei cittadini. Il tutto è ancora più rilevante perché si accompagna ai Piani di assunzione per il 2019 di Asia, Napoliservizi ed ABC. Dopo l’approvazione il Piano verrà inviato alla Commissione ministeriale deputata ad esprimersi nel merito e, successivamente, verranno avviate le procedure di assunzione vere e proprie già dal mese di luglio”.

Il Piano di reclutamento è scandito in tre anni e prevede: l’assunzione a tempo indeterminato mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali Ripam di tutti i profili presenti nel concorso dell’anno 2010: ragionieri, istruttori amministrativi, funzionari economico-finanziari, informatici, architetti ed ingegneri, agenti della polizia municipale ed educatrici la stabilizzazione a tempo indeterminato del comparto dei Lavoratori Socialmente Utili (416 unità) con una prima dotazione di 100 unità nell’anno 2019 (operatori cimiteriali, messi e sorveglianti); il reclutamento a tempo determinato di altre 146 maestre ed insegnanti di asilo nido attinte dalle graduatorie ancora vigenti di concorsi pubblici per i profili dell’area educativa-scolastica.

Nel 2019, inoltre, si procederà al reclutamento attraverso la mobilità di 4 agronomi. (ANSA).

