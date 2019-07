Con Deliveroo il pranzo arriva anche in canoa.

Una speciale delivery organizzata nei giorni scorsi da Deliveroo nelle acque del Golfo di Napoli per celebrare l’avvio della stagione estiva. Deliveroo cresce in città: negli ultimi 6 mesi registrato un incremento del 90% nel numero di ordini. Tra le specialità preferite a domicilio dai napoletani piatti della tradizione italiana tra cui la pizza, sushi, poke e hamburger.

Il pranzo? Ora arriva su una canoa!

Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, per celebrare l’arrivo dell’estate ha realizzato nei giorni scorsi una consegna speciale direttamente in mare: un rider di Deliveroo ha recapitato, ad un gruppo di ragazzi che si trovava in barca nelle acque nei pressi di Posillipo per una giornata in mare, il pranzo ordinato grazie all’utilizzo di un kayak facendo loro una gradita sorpresa.

Un’iniziativa che testimonia una volta di più il successo di un servizio di food delivery come quello offerto da da Deliveroo anche a Napoli, città nella quale conta in piattaforma 170 ristoranti partner da cui poter ordinare.

Secondo di dati registrati da Deliveroo, negli ultimi 6 mesi infatti gli ordini in città sono cresciuti di oltre il 90% a testimonianza dell’apprezzamento della comodità e della qualità del servizio di Deliveroo.

I napoletani amano ordinare, soprattutto nel week end (il sabato e la domenica), in modo particolare i piatti della tradizione italiana, tra cui l’immancabile pizza, il sushi e le specialità della cucina giapponesi, il pokè, specialità tipica hawaiana e vero fenomeno food degli ultimi tempi in continua e costante ascesa in termini di gradimento lungo tutto lo stivale, e l’immancabile hamburger, piatto da delivery per eccellenza e apprezzato nelle diverse varianti classico, di pollo, cheese e bacon cheese.

Alcune idee per poter gustare a domicilio alcune delle specialità più apprezzate dai napoletani

Le 10 cucine più amate a Napoli a domicilio su Deliveroo