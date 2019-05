Conservatorio Solidale, musica per giovani orchestre domenica 2 alla Domus Ars.

Domenica 2 Giugno 2019 alle ore 11,00 FORGAT ONLUS invita al Concerto di chiusura del primo ciclo del Progetto Musica per Giovani Orchestre “Conservatorio Solidale” presso il Centro di Cultura Domus Ars, sito in via Santa Chiara 10/c, Napoli.

MUSICA PER GIOVANI ORCHESTRE / Conservatorio Solidale ideato, promosso e finanziato dall’Associazione Forgat Onlus “Camminando con i giovani”, realizzato dall’Associazione Il Canto di Virgilio e accolto dal Centro di Cultura e Musica Domus Ars.

L’associazione Forgat Onlus in linea con la propria mission, ovvero offrire ai giovani di fasce deboli opportunità formative eccellenti, e sensibilizzare al recupero di valori quali la condivisione e la solidarietà, dà il via al progetto Musica per Giovani Orchestre “Conservatorio Solidale”.

Il progetto prende vita dalla convinzione che il potenziamento delle risorse, l’acquisizione di competenze, l’implementazione delle opportunità di condivisione sono correlati ad una diminuzione del disagio, nell’ottica della promozione del benessere. Partendo da questa idea, Forgat ha realizzato un “Conservatorio” solidale che, ispirandosi ad un’antica tradizione italiana risalente al XIV secolo, ha rappresentato un luogo capace non solo di fornire strumenti educativi a soggetti svantaggiati, ma anche in grado di restituire competenze spendibili in ambiti lavorativi variegati, in particolare in quello della musica, favorendo allo stesso tempo la conoscenza, la conservazione e la diffusione della stessa. L’obiettivo, quindi, è stato quello di proporre ad un gruppo di giovani un percorso di perfezionamento formativo e professionale in ambito musicale e di conoscenza dei settori produttivi ad esso strettamente connessi.

Altro obiettivo del progetto è stato quello di promuovere e valorizzare parte dell’enorme e straordinario patrimonio musicale ed artistico della città di Napoli, spesso sconosciuto ai più. Al fine di raggiungere tale scopo, il percorso didattico ha previsto anche un modulo incentrato sulla ricerca e sperimentazione della musica di insieme della tradizione napoletana dal 1200 ad oggi.

Elemento innovativo del percorso progettuale proposto e che si integra con l’offerta formativa, è una struttura di indagine e accompagnamento che ha costruito percorsi in grado di favorire l’aggregazione dei partecipanti e l’integrazione del gruppo al proprio interno e nel contesto circostante. La salvaguardia delle specificità, l’attenzione alle necessità dei singoli, la condivisione delle difficoltà individuali, rappresentano un valore aggiunto e si trasformano in punti di forza, in grado di offrire elementi di crescita collettiva. Il percorso si è incentrato innanzitutto su un lavoro di conoscenza, di ricerca e di valutazione dell’intervento, partendo dalla elaborazione degli strumenti di rilevazione, passando per il monitoraggio e concludendo con una analisi finale di tipo qualitativo.

Forgat Onlus ha gettato le basi per avviare il Laboratorio di innovazione, ricerca e sviluppo sul tema della solidarietà.

Ingresso libero