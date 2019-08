Consiglia Licciardi Sui Sentieri degli Dei martedì 20 ad Agerola.

Voce intensa e antica, martedì 20 Sui Sentieri degli Dei, Consiglia Licciardi conduce il pubblico in un viaggio musicale fra le immortali melodie della tradizione classica partenopea, arrangiate dal fratello Peppe.

La canzone napoletana, in qualunque angolo del mondo, sotto qualsiasi latitudine, è conosciuta ed apprezzata per le profonde suggestioni che riesce a risvegliare in chi l’ascolta. Consiglia Licciardi ne è stupenda interprete. Con una forza espressiva capace di puntare diritto all’anima, riesce a far emergere l’incantevole bellezza di pagine musicali scritte spesso dai più grandi poeti e compositori che Napoli abbia conosciuto.

Reginella, Passione e Torna maggio, tra i biglietti da visita di grande spessore artistico che, presentati attraverso una vocalità duttile, trascinante e in impeccabili arrangiamenti, riescono a far percepire all’orecchio e al cuore di chi le ascolta, l’inestimabile bellezza di una canzone senza tempo.

L’organico strumentale dello spettacolo riporta agli albori della canzone napoletana e è quello che ci si aspetta dalla tradizione: mandolino, chitarra di accompagnamento e chitarra solista.

INFO e BIGLIETTI

Piazza Paolo Capasso – (frazione Bomerano)

ore 21.00

Ingresso libero