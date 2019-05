Conto alla rovescia per Tutto Pizza Expo, la fiera professionale della Pizza alla Mostra d’Oltremare da lunedì 20 a mercoledì 22.

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito Eventi, in programma a Napoli dal 20 al 22 maggio negli spazi della Mostra d’Oltremare. La conferenza di presentazione della manifestazione avrà luogo lunedì 20 maggio alle ore 11 nei padiglioni della Mostra in viale Kennedy. A seguire subito dopo, alle ore 12, il convegno “Il mestiere del pizzaiuolo e la nuova formazione” con l’intervento dell’assessore regionale alla formazione, Chiara Marciani.

Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al food previste dal programma come il seminario sull’ organizzazione e gestione di catene di pizzeria o anche il workshop sul rapporto tra pizza e celiachia nonché la presentazione del secondo rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con CNA Alimentare. In programma in questa edizione anche il trofeo per pizzaiuoli “Tuttopizza”, unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine e la II edizione della “Convention del Pizzaiuolo”, in cui i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore e la Caputo Cup che mira a diffondere il disciplinare del piatto più famoso al mondo.

“Tuttopizza è un sogno che non solo si è realizzato ma continua. La IV edizione della fiera b2b di settore rappresenta una vittoria per l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani che mi onoro di presiedere. Il successo di Tuttopizza è racchiuso non solo nella diversificazione dell’offerta fieristica ma anche nella possibilità, da parte degli operatori professionali, di partecipare direttamente a numerosi eventi: gare, prove di abilità, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, seminari e masterclass sulla pizza. Tuttopizza rappresenta, dunque, un’occasione unica di aggiornamento e di scambio di esperienze grazie alla presenza di maestri “pizzaiuoli” e consentendo di apprendere inoltre tutte le novità del settore proposte dalle aziende espositrici” ha commentato Sergio Miccù Presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

“Il mondo della pizzeria è in grande evoluzione e presenta una notevole potenzialità in termini di crescita economica. Nei prossimi anni, poi, si prevede che proseguirà in maniera significativa l’aumento dei consumi fuori casa, con una incidenza del 40% del segmento “pizza”. Oggi, stiamo assistendo ad un processo di trasformazione della pizzeria, da bottega ad azienda anche di alta qualità, accompagnato da uno sviluppo del marketing che ha dato un ulteriore notevole impulso alla crescita. Ciò è stato favorito anche dal fatto che la pizzeria è un segmento molto trasversale della ristorazione, in quanto riesce a soddisfare i gusti e le tasche più diverse, dalla low cost a quella gourmet. E’ giusto ricordare come questo settore vanti circa 150mila addetti in Italia con un giro d’affari di 12 miliardi di euro qui e di almeno oltre 60 nel mondo”, ha aggiunto Raffaele Biglietto, Direttore TuttoPizza.