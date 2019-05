Contrasto alle truffe agli anziani, dal Viminale 152.000€.

A Napoli arriveranno 152.800 euro per iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani. Lo stanziamento è stato deciso oggi con un’apposita direttiva firmata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Le risorse saranno distribuite a tutti i capoluoghi di regione in base alla popolazione anziana residente alla data del 1° gennaio 2018, oltre ad una quota identica per tutti i Comuni, pari a 20 mila euro.

Per gli oltre 188mila over 65 napoletani il comune, entro il prossimo 30 maggio, potrà presentare progetti per accedere ai contributi. Gli obiettivi sono sostenere campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, introdurre misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, per scongiurare eventuali situazioni di rischio e consolidare uno stretto rapporto tra una fascia di popolazione sempre più numerosa ed i responsabili della sicurezza, incentivando comportamenti di autoprotezione in grado di ridurre episodi di vittimizzazione. La Prefettura e il Comune di Napoli stipuleranno su questi progetti, che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020, uno specifico protocollo d’intesa.

“In Italia i reati diminuiscono ma non vogliamo abbassare la guardia. Oltre a un piano di assunzioni straordinarie per 8mila donne e uomini delle Forze dell’Ordine intendiamo investire anche in prevenzione. Proprio per questo, sono particolarmente orgoglioso che il Viminale metta a disposizione risorse significative per contrastare le truffe agli anziani. I nostri nonni vanno aiutati in tutti i modi possibili: siamo al loro fianco”.