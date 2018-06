Da Ceramidea Store a Bellona le ultimee novità sulla climatizzazione.

Ceramidea Store invita gli operatori del settore e non solo ad un esclusivo Open Day dove saranno presentate tutte le novità 2018 dei marchi Samsung, Thermorossi e Alcas Italia, presenti per illustrare rispettivamente il mondo dei condizionatori, delle pitture e delle stufe in vendita allo store. L’appuntamento è per domani, sabato 9 giugno dalle ore 16,00 alle 20,00 in Via Nazario Sauro 172 a Bellona , in provincia di Caserta. Nel corso della giornata ci sarà la possibilità di conoscere le tantissime novità dei più importanti marchi ed usufruire di sconti promozionali e a corollario dell’evento, inoltre, verrà allestito un aperitivo di ristoro per rendere più piacevoli le potenziali trattative in svolgimento, nonché dei gadget offerti dall’azienda.

Ceramidea Store nasce nel 2004 come una ferramenta grazie all’iniziativa del proprietario Donato De Luca. Ma oggi è molto di più. L’esperienza nel settore del proprietario e la passione per questo mestiere, nel corso degli anni ha permesso una continua crescita dell’azienda che, oggi, offre una vasta gamma di prodotti nell’ambito dell’idraulica, termoidraulica, caldaie, colori, rubinetteria e ceramica con uno spazio espositivo di quasi 5000 m2. Ceramidea è uno Store perchè supera il concetto tradizionale di ferramenta offrendo alla clientela la possibilità di visionare da vicino i prodotti a disposizione, grazie all’assistenza del personale qualificato.

«Abbiamo trasformato la ricerca di qualità nella nostra filosofia – spiega Donato De Luca, titolare di Ceramidea Store –, e questo valore ci accompagna da sempre nella commercializzazione del prodotto, dal laboratorio di ricerca all’impianto di produzione e alla forza vendita in Italia e all’estero. Da anni scegliamo di lavorare solo a fianco dei migliori brand sul mercato del Made in Italy per offrire soluzioni che coniugano design, performances estetiche e tecnologiche: ci affidiamo, per esempio, ad aziende come Italgraniti Group, DOM Ceramiche, Azuvi Home, AVA Extraordinary Sizes e La Fabbrica, azienda leader nei rivestimenti e pavimenti».

Ceramidea Store decide di interfacciarsi con un’utenza più ampia attraverso il mercato globale con il proprio e-commerce www.ceramideastore.it