Da Napoli all’ex Villaggio Valtur di Ostuni di TH Resorts.

Riapre, ad Ostuni, l’ex villaggio Valtur, e i primi 700 ospiti sono arrivati da Napoli, tra clienti e operatori di agenzie di viaggio. La splendida struttura pugliese è passata in gestione a TH Resorts, uno dei player più conosciuti ed accreditati, che, in un solo mese, a maggio, è riuscito con una serie di interventi qualificati, a rigenerare il villaggio, oggi più che mai una perla del turismo pugliese.

Le prime 200 camere sono state assegnate ai 700 ospiti partiti da Napoli e un altro centinaio saranno pronte verso la fine del mese per poter partire con una stagione estiva di tutto rispetto.

I napoletani, e in generale tutti i campani, sono sempre molto attenti nella scelta delle strutture alberghiere per le loro vacanze siano esse villaggi, hotels o resorts e con TH Resorts paiono non aver problemi visto che il gruppo padovano dispone di ben 9 località al mare, dalla Toscana alla Basilicata, dalla Sardegna alla Sicilia e per l’appunto alla Puglia oltre 4 hotels in montagna.