Deliveroo, una pizza per ogni squadra.

Pizza con gli amici e calcio: da sempre un binomio perfetto che accompagna per tantissimi amanti del pallone la visione delle partite della propria squadra preferita.

Per celebrare l’avvio della nuova stagione calcistica, Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, in collaborazione con alcune pizzerie presenti all’interno della sua piattaforma, lancia delle speciali pizze dedicate ad alcuni dei principali protagonisti della Serie A.

Dalla pizza per celebrare Cristiano Ronaldo a quella dedicata a Lorenzo Insigne, dalla pizza dedicata a Milan Škriniar a quella del bomber Krzysztof Piątek, 9 pizze speciali, ordinabili in esclusiva sul Deliveroo dal 26 agosto al 1 settembre, che rendono omaggio a 9 sicuri protagonisti del nostro campionato di calcio.

Un modo divertente e gustoso per rendere ancora più speciale e coinvolgente la partita della propria squadra del cuore davanti alla tv.

Eccole di seguito. Buon campionato… e buona pizza a tutti!

Cristiano Ronaldo (Juventus F.C.)

Non poteva mancare la pizza dedicata alla stella per eccellenza della Juventus e del nostro campionato. Per l’occasione realizzata con pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, parmigiano e basilico. E quando la si finisce tutti pronti per a festeggiare con il celebre “Siuuuuu” …con tanto di esultanza annessa.

Ordinabile da: Cernaia 31 (Torino)

Lorenzo Insigne (SSC Napoli)

Non c’è Napoli senza pizza..e senza Insigne. Per Lorenzo “Il magnifico”, come è chiamato dai supporter napoletani, una si va sul classico: una classica pomodoro e mozzarella come da tradizione partenopea . Buona..e che non stanca mai!

Ordinabile da: Pizzeria Samuele (Napoli)

Milan Škriniar (F.C. Inter)

La pizza in onore del “muro” interista, uno dei giocatori simbolo dell’Inter di Antonio Conte manderà in visibilio tutti i supporter nerazzurri: crema di cavolo cappuccio blu, burrata, mortadella e pistacchi. E tutti pronti a battagliare come il loro idolo.. davanti alla tv.

Ordinabile da: Mani in pasta (Milano)

Andrea Belotti (Torino F.C.)

La sponda granata del tifo torinese non potrà non apprezzare la pizza dedicata al suo capitano, “il Gallo” Andrea Belotti. Per celebrare i suoi tanti goal che i tifosi si augurano possano arrivare, una pizza piccante, come lo è lui in campo. Una diavola a base di pomodoro, mozzarella, salamino piccante, olio, basilico.

Ordinabile da: Cernaia 31 (Torino)

Krzysztof Piątek (A.C. Milan)

Il pistolero è pronto a colpire anche quest’anno e a infiammare i tifosi rossoneri. Per loro pizza con polpa di pomodoro san marzano, salame piccante, burrata e paté di olive nere… nella speranza di nuovi “Pum Pum Pum” a San Siro.

Ordinabile da: Mani in Pasta (Milano)

Alessandro Florenzi (A.S. Roma)

Uno dei simboli giallorossi, da sempre nel cuore dei tifosi romanisti. Per lui una Margherita, semplice e genuina come Alessandro, perfetta da mangiare a casa in compagnia di amici per il pre-partita in attesa che la “Magica” scenda in campo.

Ordinabile da: Fiore di Zucca (Roma)

Fabio Quagliarella (U.C. Sampdoria)

E’ stato il capocannoniere della passata stagione e anche per quest’anno Fabio Quagliarella è pronto ad infiammare il tifo blucerchiato. A tavola i tifosi doriani potranno celebrarlo con una pizza in suo onore a base di mozzarella, scamorza, pomodorini, salsiccia e cime di rapa.

Ordinabile da: Del Ponte Ristorante Pizzeria (Genova)

Alejandro Gomez (Atalanta B.C.)

Il Papù Gomez è il capitano e il simbolo dell’Atalanta dei miracoli di mister Gasperini. E in attesa di nuovi miracoli in campo, i tifosi bergamaschi si possono consolare con una Papù-margherita. Per ballare come il Papù… a tavola.

Ordinabile da: Bella Napoli (Bergamo)

Domenico Criscito (Genoa F.C)

Base rossa, burrata, pernigotti, pomodorini gialli e scaglie di grana: questi gli ingredienti per la pizza dedicata al capitano genoano Mimmo Criscito. E con questa pizza in corpo i supporter rossoblù potranno gridare ancora più forte “Ale’ Grifone!”

Ordinabile da: Del Ponte Ristorante Pizzeria (Genova)