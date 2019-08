Dopo un anno di stop torna ad Ischia il Corteo Storico di Sant’Alessandro.

Tornato ad Ischia il 26 agosto dopo un anno di stop il Corteo Storico di Sant’Alessandro, una delle manifestazioni isolane più caratteristiche che con una lunga sfilata di figuranti in costume rievoca le principali fasi storiche dell’isola attraversando le strade principali del comune isolano capoluogo.

Organizzato dall’Associazione Culturale Pro Sant’Alessandro, che prende il nome dal piccolo e caratteristico borgo ischitano ed è presieduta da Franco Napoleone, l’evento si è tenuto per la prima volta nel 1981 e dopo il break del 2018 quest’anno ha visto sfilare 400 persone che partiranno dal Pontile ai piedi del Castello Aragonese alle 18; ad aprire il lungo corteo sono stati i partecipanti con i costumi dei coloni arrivati ad Ischia dalla lontana Grecia euboica e, tra le altre epoche storiche, saranno ricordate la dominazione degli Angioini e degli Aragonesi (con chiaro riferimento al cenacolo letterario ospitato sull’isola in pieno Rinascimento dalla poetessa Vittoria Colonna) passando per il Settecento di Carlo III che proprio dall’isola d’Ischia mosse i primi passi alla conquista del Regno di Napoli, la breve stagione francese con Gioacchino Murat fino al periodo borbonico dominato dalla figura di Ferdinando II.

A rendere particolarmente spettacolare la sfilata va segnalata la presenza, oltre che di carrozze e cavalieri al seguito dei figuranti, anche dei gruppi folkloristici ospiti giunti in queste ore dall’Italia e dall’estero: i cortei storici di Marin, Popoli, Castelvetro, Ortisei, Val Gardena, di Aberdeen in Scozia, i Mamuthones di Mamoiada, i Falconieri del re di Milano ed in testa al corteo ad annunciarne il passaggio nelle strade del comune isolano capoluogo gli sbandieratori di Cava dei Tirreni.

Grande cura viene dedicata anche alla vestizione dei figuranti che indossano in molti casi abiti curatissimi, realizzati con stoffe ricercate e decori elaborati.

L’evento clou di domani sarà preceduto stasera da un mini corteo sul percorso Sant’Alessandro – Pineta Nenzi Bozzi, nel cuore di Ischia Porto, a cui prenderanno parte i soli gruppi ospiti; domani sera invece, come da tradizione, il Corteo Storico si concluderà al calar del sole nella chiesetta di Sant’Alessandro dove sarà celebrata una messa al cui termine, gli organizzatori ed i partecipanti proseguiranno i festeggiamenti con un buffet a base di prodotti enogastronomici tipici ischitani. (ANSA)