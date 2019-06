Droga, operazione della Polizia a Pianura, un arresto e sequestro di hashish e cocaina.

Cinque chili di hashish, cocaina, ed una pistola sono stati sequestrati dalla Polizia, che ha arrestato un 41 enne nel quartiere di Pianura, a Napoli.

L’ uomo, Rosario Pinto, era stato notato in via Agnano agli Astroni da una pattuglia mentre confabulava, a bordo di un’ auto, con un’ altra persona in un parcheggio.

I poliziotti lo hanno seguito fino ad un garage che Pinto ha in fitto in via De Giovanni e qui hanno eseguito una perquisizione.

Sull’ auto, una “Hiunday”, è stato trovato un borsone contenente 5 chili di hashish divisi in 50 panetti. Inoltre, nel vano delle ruota di scorta c’ erano 70 grammi di cocaina. Altri 160 grammi di cocaina sono stati trovati in una cantinola del 41 enne insieme ad una pistola “Beretta 7.65” con matricola cancellata e sette proiettili. Pinto è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. (ANSA)