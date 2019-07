ECM – Angeli Musicanti Fest, dall’8 al 10 a San Pietro a Majella.

Lunedì 8 luglio alle ore 17,30 presso la Sala Martucci del Conservatorio di Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’ “ECM / Angeli Musicanti Fest 2019”, nelle ricorrenze congiunte del 50° (ECM) e del 20° (Angeli Musicanti) anniversario di attività delle due istituzioni musicali.

Angeli Musicanti, Rassegna Internazionale di Suoni ed altre Esperienze Contemporanee, a cura di Paolo Uva per Musicamotus, in collaborazione con SCABEC S.p.A. e Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, si arricchisce quest’anno della presenza di importanti artisti ECM, che si esibiranno in concerti ideati appositamente per il Festival partenopeo.

Numerose sono le iniziative collaterali, che verranno illustrate dettagliatamente alla stampa, in presenza dei musicisti e degli artisti coinvolti. Durante la conferenza stampa, verranno inoltre consegnati ai presenti il libretto commemorativo del Festival e la card per la partecipazione.

A seguire, in unica soluzione di continuità, l’inizio delle performance, con inizio alle 17,30 dell’8 luglio, fino al concerto finale previsto per il 10 luglio.

info: musicamotus2@gmail.com

web: www.angelimusicanti.com