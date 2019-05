Elio Waschimps in mostra al PAN da mercoledì 29.

Nell’ambito della progressiva riscoperta delle scuole del Novecento Italiano, appare necessario oggi, in un momento di particolare vivacita’ dell’ambiente culturale napoletano e nel quale, per altro si e’ fatta sempre piu’ viva l’attenzione verso la citta’, approfondire l’analisi di questo straordinario periodo artistico in ambito partenopeo, riproponendolo all’attenzione dello scenario critico nazionale attraverso l’artista Elio Waschimps, in mostra al PAN dal 29 maggio 2019.



Saranno in esposizione: il periodo dell’astratto cosiddetto Informale degli anni sessanta, il ciclo ispirato a Marat e ai Giochi degli anni settanta/duemila, alcuni lavori dedicati ai Mamozzi e, infine ma non da ultimo, il periodo delle Signore in Rosso, per un totale di 70 opere circa, di grande formato. Il percorso proposto, avra’ l’obiettivo di confrontare la pittura dei primi anni di attivita’ con quelli successivi. Emblematica e’ la cromia, aggressiva, forte e pungente nei primi quadri da cui emerge un rapporto conflittuale tra la natura e l’individuo, piu’ armonica dopo, mitigata da forme e paesaggi familiari in cui si riscontra un equilibrio eufonico.

Resa possibile grazie all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, l’esposizione si iscrive in un percorso, che lo stesso Assessorato ha avviato, volto a dare spazio e visibilita’ all’opera delle avanguardie artistiche napoletane, dei protagonisti scena dell’arte a Napoli nel ‘900 ed in questi primi decenni del secolo nuovo. Un vero e proprio progetto volto a valorizzare questa produzione artistica ed a creare occasioni di conoscenza e di studio.

Al progetto gia’ avviato con iniziative importanti – ha dichiarato l’Assessore Nino Daniele – la mostra di Elio Waschimps aggiunge un contributo prezioso. Essa e’ contemporaneamente l’omaggio della Citta’ ad uno dei suoi artisti piu’ illustri e l’occasione per conoscere in tutta la sua portata un’esperienza artistica di assoluto rilievo, la cui influenza ed importanza non solo e’ estesa ben oltre i limiti dell’ambiente culturale cittadino ma ha contribuito e contribuisce essa stessa a fare di Napoli uno dei centri piu’ interessanti e vivaci, in Italia e fuori, di produzione artistica e di riflessione sulle cose dell’arte>.

La mostra ed il catalogo sono curati da Editori Paparo in collaborazione con Mario Franco e con redattori e cultori di arte contemporanea napoletana.

Info: editori@editoripaparo.com

ELIO WASCHIMPS – PAN | Palazzo delle Arti Napoli

28 maggio -13 luglio – ore 9,30 / 19,30 – Domenica 9,30 / 14,30 – Martedi’ chiuso

Vernissage martedi’ 28 maggio alle ore 17,00