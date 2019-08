Estate 2019? Continua il boom dei blog sui viaggi.

Tra quelle parole inesistenti fino ad appena 20 anni fa, si inserisce sicuramente il termine «blog», figlio dell’era 2000 ed entrato ormai nel nostro vocabolario quotidiano. Diventati oggi una delle principali fonti di informazione sul web, i blog hanno conquistato ogni settore immaginabile, passando dalla moda al turismo, dalla politica al make up.

In particolare nel settore viaggi, i blog si sono sviluppati tanto da creare una vera e propria categoria, quella dei travel blog. È anche per questo che una ricerca condotta da SpeedVacanze.it, tour operator specializzato nella vendita di viaggi per single, ha messo in luce come le parole «blog viaggi» o «web turismo» siano andate a diffondersi sempre di più negli ultimi anni.

I blog e quindi i blogger sono continuamente in crescita, registrando un notevole incremento degli ultimi anni che ha portato alla nascita repentina di centinaia di milioni di blog nel mondo.

In questa tendenza si inserisce perfettamente il mondo del turismo, sempre più orientato alla distribuzione online, nonché ai blog ed ai social media. Se infatti in un primo momento gli utenti potevano essere interessati esclusivamente alla ricerca di informazioni sterili, oggi i consumatori diventano prosumer, vogliono dire la loro e cercare quelle informazioni in più come recensioni, curiosità e notizie in tempo reale che potrebbero arricchire la loro vacanza.

Secondo SpeedVacanze.it gli adulti fino ai 35 anni sono più inclini dei maggiori di 35 anni a condividere le loro esperienze di viaggio online (40% contro il 21%) e in più gli under 35 sono più inclini a farsi influenzare dalle recensioni online (il 82%) e modificare i propri piani di viaggio in base ad esse.