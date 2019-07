Estate a Napoli, i prossimi appuntamenti al Maschio Angioino, al Cimitero delle Fontanelle ed altro ancora.

Estate a Napoli 2019

I prossimi appuntamenti al Maschio Angioino:

mercoledì 24 luglio (Ingresso del pubblico dalle ore 20.30)

Summer Live Tones 2019 – VIII Edizione

ore 21.00

Leonardo De Lorenzo & vesuvian jazz society

Ensemble costituito dai migliori giovani talenti musicali della Campania, in particolare del territorio vesuviano e guidato dal batterista e compositore Leonardo De Lorenzo con Beatrice Valente voce/contrabbasso, Raffaele Ranieri pianoforte, Maria Barbieri chitarra, Simmaco Delle Curti sax alto, Angela Caiazza sax alto, Antonio Emanuele De Martino sax alto, Gaetano Vergati sax tenore, Manuel Carotenuto sax tenore/clarinetto basso, Joseleen De Rosa sax baritono, Emanuele Marsico tromba, Antonio Scannapieco tromba, Giuseppe Basile trombone, Leonardo De Lorenzo batteria/arrangiamento. Un repertorio variegato che va da pezzi originali e standard della tradizione afroamericana a brani famosi della musica pop. Si aggiunge un percorso di performance free attraverso una forma di conduction “sound painting”, grazie alla quale il direttore “suona” il gruppo di musicisti come fosse un unico strumento utilizzando gesti convenzionali ai quali seguono azioni sonore

ore 22.00

Roberto Giaquinto, In Motion Beat

Daniel Rotem tenor saxophone, Erin Bentlage vocals, Mike Bono guitar, Christian Li piano, Rick Rosato bass, Roberto Giaquinto drums

Connessione fra diverse culture, uno specchio della realtà metropolitana di New York, con i suoi colori e le sue sfaccettature sempre in mutamento, le sue strade affollate ed in continuo movimento: il sound è un’instancabile e appassionata ricerca in cui il “beat” e l’improvvisazione hanno un ruolo predominante, un mix tra folklore, jazz della tradizione americana e sonorità del jazz più contemporan€eo e sperimentale

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info: 3389941559

giovedì 25 luglio ore 21.00

Coro Philadelphia Boys Choir and Chorale in concerto

Rinomati per la loro musicalità, intelligenza e capacità interpretative, i Philadelphia Boys Choir and Chorale (PBCC), vincitori di un Emmy e nominati per i Grammy, hanno coltivato un devoto seguito in tutto il mondo per i loro acclamati concerti e spettacoli. Fondato nel 1968 e sotto la direzione di Jeffrey R. Smith dal 2004, il coro è conosciuto come “Ambasciatori americani della canzone”

A cura di Classical Movements

Ingresso libero

Info: page@classicalmovements.com

venerdì 26 luglio ore 21.00

Femin’arte

Ebbanesis in SerenVivity

Il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa è nato sul web con un progetto musicale che in breve tempo si è trasformato in un grande successo mediatico attraverso la rivisitazione di brani classici della canzone napoletana come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella, ‘O zappatore, ‘A rumba d’’e scugnizzi, ‘O sole mio, e di tanti altri, anche di respiro internazionale, tutti adattati e tradotti in napoletano

A cura di associazione ProCulTur

Costo: € 15,00

Info: 0815448891 /assculprocultur@gmail.com

Il Convento di San Domenico Maggiore in vico San Domenico ospiterà:

venerdì 26 luglio ore 17.30

La crudele storia. Personaggi dell’Opera dei Pupi a Napoli

Vernissage della mostra La crudele storia.

Seguirà ’E pupi da Scala ‘e Tatone – Video intervista al pupante Francesco di Vuolo sull’Opera a Castellammare di Stabia

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

Info e visite guidate: 08119917338 – 3334735314

venerd&i€grave; 26 luglio ore 21.00

Femmene ‘e Napoli

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

Info: 3207749825

Al Cimitero delle Fontanelle annunciamo:

martedì 23 luglio ore 20.00

E senza acqua la terra more

Concerto del gruppo Ars Nova

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

a cura della Fondazione di Comunità San Gennaro

Info: ars_nova@live.it – info@fondazionesangennaro.org – www.arsnovanapoli.it

Ecco il programma delle rassegne di cinema e teatro

ogni sera al Parco del Poggio, Viale del Poggio di Capodimonte Cinema all’Arena del Poggio

Ingresso: € 5.00

Info: 3347209715 / amministrazione@hartnapoli.it

Nei Giardini di Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia Doppio Sogno, una rassegna di cinema, letteratura, musica a cura di Galleria Toledo teatro stabile d’innovazione, in ricordo dell’attore Antonio Pennarella

mercoledì 24 luglio ore 20.30

spettacolo Inferno – esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Chiara Guidi

giovedì 25 luglio ore 20.30

film Tatuaggi di Enrico Fiore e Laura Angiulli, introducono Valeria Sperti e Laura Angiulli

venerdì 26 luglio ore 20.30

film Lo Stato contro Fritz Bauer di Lars Kraume, introduce Vincenzo Piscitelli

Ingresso: cinema € 5.00 – musica/teatro € 15.00

Info: 081425037 / 081425824 / segreteria.galleriatoledo@gmail.com / www.galleriatoledo.org / facebook.com/galleriatoledo

venerdì 26 luglio ore 21.00

Brividi d’Estate – XIX Edizione. All’Orto Botanico, via Foria n. 223

Per il tradizionale Festival della letteratura a teatro realizzato a cura de Il Pozzo e il Pendolo, La cena con delitto per gli amanti del giallo, della sfida, del divertimento intelligente, uno spettacolo gioco per indagare e smascherare un diabolico assassino e scoprirne il movente. Le fasi dello spettacolo, cui il pubblico prende parte singolarmente o in €squadra, si alternano a quelle della cena in formula di buffet.

Ingresso: € 30

Info: info@ilpozzoeilpendolo.it

Per i bambini:

Al Complesso Monumentale della Real Casa Santa dell’Annunziata via Annunziata n.34 I Luoghi delle Fiabe laboratori, teatro, gioco, libri e natura per bambini e famiglie a cura de “I Teatrini”

Mercoledì 24 luglio ore 20.30

Thioro, un Cappuccetto Rosso senegalese

ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e Laura Redaelli

con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi

regia Alessandro Argnani

Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye (Senegal)

co-produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri

età consigliata: dai 3 anni

Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, Thioro è un un viaggio dal ritmo pulsante grazie all’intreccio di diverse lingue, strumenti e immaginari

Giovedì 25 luglio ore 20.30

Emanuela e il lupo di Livio Valenti

con Livio Valenti e Eleonora Angioletti, musiche Lorenzo Bachini, pupazzi Roberta Socci

Nata Teatro

età consigliata: dai 3 anni

La giovane Emanuela, lasciata la casa dei suoi genitori, si mette in viaggio finché arriva in un bosco. Decide di fermarsi e comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, la sta spiando. I due sconosciuti cominciano a osservarsi: si avvicinano, si annusano e si raccontano; però un giorno, il lupo…

venerdì 26 luglio ore 20.30

Giangatto e la strega Giuseppina di Luca Radaelli

con Matteo Binda e Giusi Vassena

Teatro Invito

età consigliata: dai 3 anni

Giuseppina è una strega distratta e un po’ pasticciona, ma non mangia i bambini, preferisce i cioccolatini. Il suo assistente Giangatto, un gattone musicista e apprendista stregone, la sta aiutando a preparare u€na pozione magica, la pozione per vincer la paura. Giangatto e Giuseppina racconteranno tre fiabe dal punto di vista della strega. Per dimostrare che le streghe e le loro magie possono essere benefiche e non c’è niente di cui aver paura. Il testo, in buona parte in rima, va nella direzione del divertimento scanzonato, la scena è caratterizzata da oggetti apparentemente semplici ma utilizzati in modo ingegnoso e i bambini vengono coinvolti nella storia e nell’approntamento di vere e proprie piccole magie

Ogni pomeriggio dalle ore 18.00 attività di laboratorio e animazione a cura de I Teatrini, Ludobus Artingioco, Biblioteca Annalisa Durante e visite guidate dell’Annunziata a cura dell’Associazione Manallart

Ingresso gratuito a tutte le attività. Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Info: 0810330619 / info@iteatrini.it / www.iteatrini.it

Un grande festival della musica:

UNIMUSIC – Festival della musica e della cultura

Il nuovo Festival estivo della Musica e della Cultura per tutti realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo

26 luglio ore 18.30 – 20.30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Open Music – Prove aperte al pubblico

Info: 0812535984 / info@nuovaorchestrascarlatti.it / www.nuovaorchestrascarlatti.it

Appuntamento in mostra:

Dal 18 luglio al 29 settembre 2019 al Maschio Angioino nelle Sale dell’Armeria e nelle Sale

Vesevi Estate a Napoli 1979-2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi, la mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Maria Savarese con la

collaborazione di Gianni Pinto e l’organizzazione di Paparo editori in occasione del quarantennale dell’€Estate a Napoli, racconta la storia di questa iniziativa così importante per la città attraverso documenti e fotografie inedite tratte dagli archivi dei fotografi coinvolti in prima persona durante gli eventi, Luciano D’Alessandro, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Pressphoto. Con il patrocinio della Fondazione Maurizio Valenzi

Dal 16 maggio al 28 luglio continua la mostra fotografica di Marisa Laurito Transvantgarbage. Terre dei Fuochi e di Nessuno, denuncia dell’insulto ambientale alla Terra dei Fuochi che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla vita

Visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 18.00

Ingresso libero

dal 20 luglio al 2 agosto 2019 al Pan | Palazzo delle Arti Napoli

dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30, la domenica e i giorni festivi dalle ore 9.30 alle ore 14.00, martedì chiuso

Art Performing Festival

Il Festival alla quarta edizione a Napoli, con la sua consolidata formula di mostre in spazi pubblici e privati, propone quindici giorni di performances d’arte contemporanea presentando anche artisti della scena internazionale delle arti visive. Questa quarta edizione si concentra sulle sperimentazioni dell’arte visiva volte al miglioramento della qualità della vita e nel solco di un’economia solidale

Info: www.artperformingfestival.it

Dall’11 luglio al 6 agosto nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo n. 286 Visione Offuscata di Christian Dworak

La serie figurativa valuta come il mondo immaginario collettivo si trasmetta ai singoli individui e come il loro modo di pensare ne venga influenzato. Punto di partenza sono scene e personaggi del Nuovo Testamento

Ingresso libero dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.00

Al Museo Filangieri, via Duomo n. 288 dal 1° febbraio a settembre Un secolo di furore – I caravaggisti del Filangieri

Esposizione dedicata alla riscop€erta della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento, composta perlopiù da dipinti caravaggeschi

Info: filangierimuseo.it

A Castel dell’Ovo la mostra Le Stanze di Tato Russo, gli anni del coraggio racconta un’avventura di teatro e di vita. Dal 14 giugno al 28 luglio dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.30 (ultimo accesso ore 18,45) domenica e giorni festivi ore 9.00 – 14.00 (ultimo accesso ore 13.15)

Ingresso libero

Promossa dal MANN e dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Gli Assiri all’ombra del Vesuvio espone dal 3 luglio al 16 settembre oltre quarantacinque reperti, provenienti, tra l’altro, da British Museum, Ashmolean Museum e Musei Vaticani: fulcro dell’allestimento, i calchi ottocenteschi, appartenenti alle collezioni del MANN e non esposti da molti anni. I visitatori sono condotti a scoprire, in un iter circolare, i tre palazzi che furono il centro del potere e della cultura degli Assiri: Nimrud, Ninive, Korsabad. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Info: www.museoarcheologiconapoli.it

Guarda che luna! Un viaggio bibliografico ed iconografico verso il mondo di Astolfo, Galilei, Pulcinella ed Armstrong. Una mostra documentaria e iconografica per il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio (1969-2019), a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ospitata alla Biblioteca Nazionale. Il percorso espositivo, tra le verità scientifiche e le divulgazioni letterarie, narra il legame speciale, magico che sin dalla notte dei tempi l’uomo ha avuto con il nostro satellite. Dal 25 giugno al 30 settembre

Ingresso libero

Info: 0817819211

Per la prima volta a Napoli la poetica magia del grande artista russo Marc Chagall (1887-1985) raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. Dal 15 febbraio all’8 settembre tutti €i giorni ore 10.00 – 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima) Chagall. Sogno d’amore

Curata da Dolores Duràn Ucar alla Basilica della Pietrasanta Museum, piazzetta Pietrasanta n. 17-18

Biglietti intero con audioguida € 15,00 – intero € 14,00 – ridotto con audioguida € 13,00 – ridotto € 12,00 – bambini con audioguida € 7,00 – bambini € 6,00

Info: 0811865941

Visite guidate alla scoperta di un luogo affascinante:

Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon a cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus. Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion

Tutti i giorni dal martedì al venerdì alle ore 12.00 – sabato ore 10.00 e 12.00 – domenica ore 10.00, 11.00 e 12.00

Ingresso: € 6,00 prenotazione obbligatoria

Info: 0812403235 / 3285947790 / info@gaiola.org / www.gaiola.org