Estate a Napoli, incontri con le mostre a San Domenico e al Maschio Angioino.

Incontri con le mostre:

Dal 26 luglio al 20 settembre un evento speciale nel Convento di San Domenico Maggiore,

La crudele storia. Personaggi dell’Opera dei Pupi e del Teatro delle Guarattelle

Dopo il successo di Ravenna e Roma viene presentata per la prima volta a Napoli la mostra sull’Opera dei Pupi napoletana. Delle tre tradizioni dell’Opera dei Pupi italiana (il “Teatro delle Marionette dell’Italia meridionale”), la napoletana, la palermitana e la catanese, quella napoletana è probabilmente la più antica, sebbene oggi meno conosciuta. Sono guappi, paladini, personaggi del popolo, animali mitologici, frammenti di video, fotografie provenienti dalle Famiglie d’Arte Furiati, Perna, Di Giovanni e Buonandi, con esemplari originali che appartengono al Museo IPIEMME di Castellammare di Stabia. La mostra è curata da IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

Programma di incontri, spettacoli e visite guidate:

venerdì 26 luglio ore 17.30

Inaugurazione – Vernissage

a seguire ’E pupi da Scala ‘e Tatone – Video intervista al pupante Francesco di Vuolo sull’Opera a Castellammare di Stabia

sabato 27 luglio ore 11.00

Visita Guidata

a seguireConversazione con Bruno Leone il teatro delle Guarattelle

Info: 08119917338 / 333473531

Visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 18.30

Ingresso libero

Dal 16 maggio al 28 luglio continua nel Convento di San Domenico Maggiore la mostra fotografica di Marisa Laurito Transvantgarbage. Terre dei Fuochi e di Nessuno, denuncia dell’insulto ambientale alla Terra dei Fuochi che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla vita

Visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 18.00

Ingresso libero

Dal 18 luglio al 29 settembre al Maschio Angioino nelle Sale dell’Armeria e nelle Sale

Vesevi Estate a Napoli 1979-2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Maria Savarese con la collaborazione di Gianni Pinto e l’organizzazione di Paparo editori in occasione del quarantennale dell’Estate a Napoli, racconta la storia di questa iniziativa così importante per la città attraverso documenti e fotografie inedite tratte dagli archivi dei fotografi coinvolti in prima persona durante gli eventi, Luciano D’Alessandro, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Pressphoto. Con il patrocinio della Fondazione Maurizio Valenzi

dal 25 luglio ad ottobreal Maschio Angioino nella Cappella Palatina La Scuola di

Posillipo: la luce di Napoli che conquistò il mondo.Promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Isabella Valente, l’esposizione presenta 50 opere dei più importanti

autori de “La Scuola di Posillipo” provenienti da raccolte private, Gigante, Pitloò, Carelli, Pratella, Dalbono, Smargiassi, Fergola ecc…

dal 20 luglio al 2 agosto al Pan | Palazzo delle Arti Napoli Art Performing Festival

Il Festival alla quarta edizione a Napoli, con la sua consolidata formula di mostre in spazi pubblici e privati, propone quindici giorni di performance d’arte contemporanea presentando anche artisti della scena internazionale delle arti visive. Questa edizione si concentra sulle sperimentazioni dell’arte visiva volte al miglioramento della qualità della vita e nel solco di un’economia solidale

dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30, la domenica e i giorni festivi dalle ore 9.30 alle ore 14.00, martedì chiuso

Info: www.artperformingfestival.it

Dall’11 luglio al 6 agosto nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo n. 286 Visione Offuscatadi Christian Dworak

La serie figurativa valuta come il mondo immaginario collettivo si trasmetta ai singoli individui e come il loro modo di pensare ne venga influenzato. Punto di partenza sono scene e personaggi del Nuovo Testamento

Ingresso libero dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.00

A Castel dell’Ovo la mostra Le Stanze di Tato Russo, gli anni del coraggio racconta un’avventura di teatro e di vita. Dal 14 giugno al 28 luglio dal lunedì al sabato ore 9.00 – 19.30 (ultimo accesso ore 18,45) domenica e giorni€ festivi ore 9.00 – 14.00 (ultimo accesso ore 13.15)

Ingresso libero

Al Museo Filangieri, via Duomo n. 288 dal 1 febbraio a settembre Un secolo di furore – I caravaggisti del Filangieri

Esposizione dedicata alla riscoperta della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento, composta perlopiù da dipinti caravaggeschi

Info: filangierimuseo.it

Promossa dal MANN e dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Gli Assiri all’ombra del Vesuvio esponedal 3 luglio al 16 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli oltre quarantacinque reperti, provenienti, tra l’altro, da British Museum, Ashmolean Museum e Musei Vaticani: fulcro dell’allestimento, i calchi ottocenteschi appartenenti alle collezioni del MANN e non esposti da molti anni. I visitatori sono condotti a scoprire, in un iter circolare, i tre palazzi che furono il centro del potere e della cultura degli Assiri: Nimrud, Ninive, Korsabad

Info: www.museoarcheologiconapoli.it

Guarda che luna! Un viaggio bibliografico ed iconografico verso il mondo di Astolfo, Galilei, Pulcinella ed Armstrong. Dal 25 giugno al 30 settembre una mostra documentaria e iconografica per il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio (1969-2019), a cura della Bibliote€ca Nazionale di Napoli e dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ospitata alla Biblioteca Nazionale. Il percorso espositivo, tra le verità scientifiche e le divulgazioni letterarie, narra il legame speciale, magico che sin dalla notte dei tempi l’uomo ha avuto con il nostro satellite

Ingresso libero

Info: 0817819211

Per la prima volta a Napoli la poetica magia del grande artista russo Marc Chagall (1887-1985) raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. Dal 15 febbraio all’8 settembre tutti i giorni ore 10.00 – 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima)Chagall. Sogno d’amore

Curata da Dolores Duràn Ucar alla Basilica della Pietrasanta Museum, piazzetta Pietrasanta n. 17-18

Biglietti intero con audioguida € 15,00 – intero € 14,00 – ridotto con audioguida € 13,00 – ridotto € 12,00 – bambini con audioguida € 7,00 – bambini € 6,00

Info: 0811865941

Eccellenti i prossimi spettacoli al Maschio Angioino:

sabato 27 luglio ore 18.00

Concerto lirico napoletano

Le Dame del Regno delle Due Sicilie Ensemble

Art Director Teresa Sparaco soprano internazionale con la partecipazione dell’attore Ciro Cardillo

Ensemble di musiciste professioniste che indossano, nelle loro esibizioni, abiti borbonici di seta di San Leucio per la rievocazione della storia del Regno dei Borbone, il Regno delle Due Sicilie

Ingresso libero

Info: 3272828187 / info@notalirica.eu / notalirica@gmail.com

lunedì 29 luglio ore 21.30 (Ingresso del pubblico dalle ore 20.30)

Summer Live Tones 2019 – VIII Edizione

Yakir Arbib-Roberto Giaquinto-Francesco Ponticelli Trio

Yakir Arbib pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Roberto Giaquinto batteria

Il trio d’eccezione si esibirà per la prima volta a Napoli. I tre giovani artisti sono ormai più che affermate stelle della scena musicale contemporanea mondiale. Nei loro concerti, si abbandonano ad improvvisazioni che rompono gli schemi e danno spazio alla creatività e alla ricerca di sonorità nuove, trasportando l’ascoltatore in un viaggio unico fatto di colori ed emozioni

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info: 3389941559

martedì 30 luglio ore 21.00

Lezione di napoletanità con Amedeo Colella

Spettacolo di intrattenimento con momenti musicali

Un’esilarante serata con Amedeo Colella, traduttore di paraustielli, scrittore semi serio, napoletanista nonché studioso delle cronache remote di Napoli e dei modi di dire e fare all’ombra del Vesuvio, accompagnato dallo chansonnier Dario Carandente e dalla sua band

A cura di Associazione Insolitaguida Napoli

Ingresso: € 10,00

Info: 08119256964 / 3389652288 / info@insolitaguida.it / www.insolitaguida.it

Al Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico 4 spettacoli con la direzione artistica di Alan De Luca

sabato 27 luglio ore 21.00

Pericolosamente insieme

Spettacolo con Alan De Luca, Michele Caputo, Maria Del Monte

Ingresso:€ 15,00

domenica 28 luglio ore 19.30

Napoli Café Chantant

Ingresso:€ 15,00

lunedì 29 luglio ore 21.00

Tombola spettacolo

Ingresso:€ 15,00

martedì 30 luglio ore 21.00

A storia ‘e Mario

Un musical spettacolo sull’omofobia ispirato ad un fatto di cronaca

Ingresso:€ 12,00

Info: 3207749825

Concerto in anteprima nazionale al Cimitero delle Fontanelle:

sabato 27 luglio ore 19.00

Musica alle Fontanelle

Lo spettacolo è prima di tutto un’esperienza che esplora il tema dell’introspezione con il potere trascendentale della musica. Musica minimale live al pianoforte accompagnerà i visitatori per la prima volta in un viaggio dentro se stessi in luogo che darà vita a grandi emozioni. Il Cimitero è noto perché qui si svolgeva il rito delle “anime pezzentelle”, ossia l’adozione e la cura da parte di un Napoletano di un determinato cranio di un’anima abbandonata (detta “capuzzella”) in cambio di protezione. “Il Rito” è l’elemento principale del format, la musica ha dentro di sé questo aspetto, il genere proposto lo esalta con la ripetizione di elementi che cambiano progressivamente armonia e dinamica in assenza di climax conducendo ad uno stato di intimità

a cura dell’Associazione Mousiké e della Nomea srl

Ingresso: € 7,00

Info:info@associazionemousike.com

Emozioni alla Real Casa Santa dell’Annunziata:

domenica 28 luglio ore 20.00

Concerto napulitano

Concerto di musica classica napoletana per voce, chitarra, mandolino, mandola e mandoloncello

a cura di Enrico Mosiello

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Info: tel. 3389469226

Un programma ricco di cinema e teatro

ogni sera al Parco del Poggio, Viale del Poggio di Capodimonte Cinema all’Arena del Poggio

giovedì 25 e venerdì 26 luglio ore 21.00

John Wick 3 parabellum di Chad Staelsky con Keanu Reeves. Azione, thriller

sabato 27 e domenica 28 luglio ore 21.00

Il traditore di Marco Bellocchio con Pier Francesco Favino. Drammatico

lunedì 29 e martedì 30 luglio ore 21.00

Arrivederci professore di Wayne Roberts con Johnny Depp. Commedia, drammatico

Ingresso: € 5.00

Info: 3347209715 / amministrazione@hartnapoli.it

da sabato 27 a lunedì 29 luglio ore 21.00

Brividi d’Estate – XIX Edizione. All’Orto Botanico, via Foria n. 223

Per il tradizionale Festival della letteratura a teatro realizzato a cura de Il Pozzo e il Pendolo, Uno nessuno e centomila. Da uno specchio emerge un giorno per Vitangelo Moscarda un volto di sé finora ignorato: un naso in pendenza verso destra. Questo avvenimento provoca in lui una profonda crisi. E infine la consapevolezza agghiacciante che la sua immagine negli occhi degli altri è lontana anni luce da quella che egli ha di se stesso. Di qui una presa d’atto ancora più inquietante: egli non è uno, come aveva creduto sino a quel momento, ma ‘centomila’, nel riflesso €delle prospettive degli altri, e quindi nessuno

con Paolo Cresta

Ingresso: 16 euro

Info: info@ilpozzoeilpendolo.it

sabato 27 luglio

Napulitanata, piazza Museo n. 10/11 – Porticato della Galleria Principe di Napoli

Un viaggio tra le più celebri melodie napoletane, dalla Tarantella a ‘O sole mio, durante il quale lo spettatore viene immerso in un contesto “autenticamente napoletano”

Info: 3489983871 / info@napulitanata.com / www.napulitanata.com

Visitiamo i luoghi delle favole:

sabato 27 luglio ore 20.30 nel Complesso Monumentale della Real Casa Santa dell’Annunziata v€ia Annunziata n.34 I Luoghi delle Fiabe laboratori, teatro, gioco, libri e natura per bambini e famiglie a cura de “I Teatrini”

I vestiti nuovi dell’imperatore

di Andrea Calabretta (da H.C. Andersen) regia Emanuela La Torre

con Andrea Calabretta, Enrico Biciocchi, Diego Di Vella

musiche originali di Enrico Biciocchi, Ugo Valentini, Gilles Pauget

Teatro Verde NOB (Roma)

età consigliata: dai 5 anni

Un re vanesio e civettuolo pensa unicamente a cosa e come indossare. Un giorno due imbroglioni lo convincono a comprare un tessuto straordinario per bellezza ed eleganza. Questa stoffa ha una piccola particolarità: la può vedere solo chi è intelligente. Chi non la vede vuol dire che è uno stupido. Con questa scusa i due furfanti fanno finta di tessere tessuti meravigliosi e nessuno, per paura di passare da stupido, osa confessare che non vede niente. Alla fine il re si mostrerà nudo al suo popolo, il quale loderà le meraviglie di un abito inesistente. Solo un bambino avrà il coraggio (o l’incoscienza) di dire la verità e di urlare a tutti che il re è nudo.

I Vestiti dell’Imperatore è una partitura per attori e musicisti, in un connubio di immagini, testo, musica. I bambini vengono coinvolti nella storia mentre la musica dal vivo accompagna tutto il racconto che alterna alle parti narrate quelle cantate

Ogni pomeriggio dalle ore 18.00 attività di laboratorio e animazione a cura de I Teatrini, Ludobus Artingioco, Biblioteca Annalisa Durante e visite guidate dell’Annunziata a cura dell’Associazione Manallart

Ingresso gratuito a tutte le attività. Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Info: 0810330619 / info@iteatrini.it / www.iteatrini.it

Appuntamento in una location ricca di bellezza, arte e cultura

UNIMUSIC – Festival della musica e della cultura

Il nuovo Festival estivo della Musica e della Cultura per tutti realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo

sabato 27 luglio ore 20.30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Opera Tango

Info: 0812535984 / info@nuovaorchestrascarlatti.it / www.nuovaorchestrascarlatti.it

Stati di Grazia e di Emergenza. Festival delle Periferie. Teatri – Comunità – Territori. II° Edizione

Al Teatro NEST – via Bernardino Martirano, 17

sabato 27 e domenica 28 luglio

Fotografia e street art. Laboratorio a cura di Carmine Luino per ragazzi dagli 8 ai 16 anni

sabato 27 luglio ore 21.00

CiNest – giovani racconti di periferia.Rassegna di cortometraggi di giovani autori della periferia di Napoli. Saranno presenti gli autori, i registi e gli attori dei corti

in collaborazione con Terranera

domenica 28 luglio ore 21.00

Teduccio on the road.Spettacolo itinerante nelle auto

adattamento e drammaturgia Carmine Borrino, Alberto Mele, Marco Montecatino e Gianni Spezzano, coordinamento drammaturgia Giuseppe Miale Di Mauro con il gruppo dei #GiovaniO’ Nest regia di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino

Partenze da Piazza Garibaldi, Piazza Municipio, Museo e da Piazza San Ciro a Portici

Prenotazione obbligatoria

lunedì 29 e martedì 30 luglio

Dal legno all’anima della musica. Laboratorio di liuteria a cura di Enrico Minicozzi e Maria Antonietta Maccauro per ragazzi dai 12 ai 15 anni

Nel cortile antistante il Teatro NEST

lunedì 29 luglio ore 21.00

Fake Club. Uno spettacolo di stand up comedy di Stefano Santomauro e Francesco Niccolini

con Stefano Santomauro

martedì 30 luglio ore 21.00

Di altri sguardi – racconti dal Mediterraneo. Concerto/spettacolo di Mariano Bellopede con Mariano Bellopede pianista/compositore, Carmine Marigliano flauto traverso, Gabriele Borrelli percussioni, Cristian Capasso basso/contrabbasso

A cura di Nest Napoli Est Teatro

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Info: 3333223780 / 3208681011 / teatronestt@gmail.com

Al Centro Asterix – via Domenico Atripaldi, 52

venerdì 26 luglio ore 11.30

Sotto lo Stesso Manto. Sacra rappresentazione per emigranti e accoglienti

cantata per banda, coro popolare e voci soliste di Mariano Bauduin

voce solista Gaetano Amore con la “Corale per San Giovanni”

sabato 27 luglio ore 21.00

Mamma, piccole tragedie minimali di Annibale Ruccello

teatrolab di Tiziana Beato

con Antonella Morea e Vittorio Cataldi regia Gerardo D’Andrea

A cura di Beggar’s Theatre

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Info: 3385487634 / 3921552278 associazioneTBT@gmail.com

Al Forte di Vigliena

mercoledì 24 luglio ore 21.00

Concerto Valentina Ranalli duo

giovedì 25 luglio ore 21.00

Concerto Ichos Zoe band con la partecipazione straordinaria di Alfredo Minucci

a chiusura del concerto rievocazione di un segmento di 1000settenovecento99

e distribuzione di un opuscolo a cura di Ichos Zoe Teatro

per la concessione dello spazio si ringrazia ABC – acqua bene comune

A cura di Ichos Zoe Teatro

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Info: 3357675152 / zegenna@hotmail.com

Proposte di itinerari:

Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon

Tutti i giorni dal martedì al venerdì alle ore 12.00 – sabato ore 10.00 e 12.00 – domenica ore 10.00, 11.00 e 12.00

Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion

Ingresso: € 6,00 prenotazione obbligatoria

Tramonti d’estate al Pausilypon. Percorsi serali alla villa imperiale del Pausilypon

domenica 27 luglio ore 18.30

Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio n. 36 per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo. Superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion. Al termine sarà offerto ai visitatori un piccolo rinfresco

Ingresso: € 8,00 prenotazione obbligatoria

In barca dal fondo trasparente. AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola

sabato 27 e domenica 28 luglio ore 10.30, 12.30 e 15.00

Partenza e arrivo dal CeRD del Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera. Dopo una breve introduzione con audiovisivi, la barca a visione subacquea, grazie al fondo trasparente, permetterà contemporaneamente la visione del paesaggio costiero emerso e dei fondali sottostanti, nei quali si possono ammirare le strutture archeologiche di epoca romana sommerse a causa del bradisismo ed apprezzare le caratteristiche naturalistiche-vulcanologiche di questo piccolo gioiello della costa napoletana

Ingresso: € 12,00 prenotazione obbligatoria

Visite guidate in snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola

sabato 27 e domenica 28 luglio ore 11.00 e 14.00

Partenza e arrivo dal CeRD del Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera. Itinerari in snorkeling adatti a tutti alla scoperta dei paesaggi e dei fondali. A tutti i visitatori sarà fornita l’attrezzatura necessaria, composta di maschera, snorkel, pinne e muta

Ingresso: € 20,00 prenotazione obbligatoria

A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus