Estate a Napoli, manifestazione di interesse del Comune per la 40a edizione.

Si rende noto che l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha scelto come tema conduttore della manifestazione Estate a Napoli 2019 L’estate del Quarantesimo. I suoi primi quarant’anni, in ricordo della prima edizione dell’Estate a Napoli ideata nel 1979 dall’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Maurizio Valenzi, aprendo luoghi, parchi, piazze ad un’ampia programmazione culturale e di spettacoli. Da allora durante i mesi estivi offre occasioni di svago ed aggregazione a cittadini e turisti valorizzando l’immagine della citta’ a livello nazionale ed internazionale.

Il Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali, al fine di redigere il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019, chiede ai soggetti interessati di presentare proposte e manifestazioni di idee che possano eventualmente concorrere alla realizzazione della manifestazione Estate a Napoli che sara’ ispirata al tema di cui sopra, proponendo eventi di teatro, musica, danza ed arti performative.

Tali eventi si aggiungeranno a quelli programmati in proprio dall’Amministrazione Comunale.

Le proposte dovranno presentare una o piu’ delle seguenti caratteristiche:

offerta culturale di pregio;

contenuti o modalita’ che esprimano creativita’, innovazione e originalita’;

capacita’ di coinvolgimento di un vasto pubblico ed in particolare dei giovani;

capacita’ di valorizzare ed incentivare la fruizione delle sedi ospitanti, parte del patrimonio storico, artistico e monumentale cittadino.

Le proposte potranno riguardare inziative che si tengono in tutta la citta’, in luoghi pubblici e privati.

Le location messe a disposizione dal Comune di Napoli sono:

Cortile di Castel Nuovo / Maschio Angioino

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Possono partecipare alla selezione soggetti quali Imprese, Associazioni, Enti, Consorzi, Fondazioni in forma singola o associata, purché in regola con la normativa vigente, operanti nel settore di riferimento e con esperienza nella organizzazione e nella gestione di eventi documentata ed esplicitamente segnalata nel curriculum.

Ai fini della valutazione delle iniziative, e’ necessario presentare un progetto che contenga:

illustrazione dell’attivita’, finalita’ e obiettivi, eventuale proposta di luogo di svolgimento, descrizione dell’allestimento degli spazi, date indicative di svolgimento, eventuale costo per il pubblico, curriculum dell’Impresa, Associazione, Ente, Consorzio, Fondazione.

Le richieste saranno esaminate e valutate discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale. Le proposte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione alla realizzazione della manifestazione.

E’ possibile richiedere che l’evento proposto sia ospitato in una delle location su elencate messe a disposizione dal Comune. Per esigenze legate all’articolazione del programma, l’Amministrazione si riserva la facolta’ di cambiare luogo e date prescelti. Qualora sia previsto lo sbigliettamento, il 10% degli introiti andra’ devoluto al Comune di Napoli. L’Amministrazione con ulteriore comunicazione indichera’ nel dettaglio forme e modalita’ di partecipazione, le capienze delle location, le prescrizioni in merito alla sicurezza dei luoghi anche nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, eventuali sostegni tecnici offerti, il calendario preciso per ogni singolo evento ed altri dettagli procedurali amministrativi.

Le proposte, indirizzate al Comune di Napoli – Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali – via dei MILLE n. 60, andranno presentate via mail all’indirizzo pec: supporto.cultura@pec.comune.napoli.it entro il 7 giugno e dovranno recare come oggetto Idee per la realizzazione di attivita’ da effettuarsi nell’ambito dell’Estate a Napoli 2019.

Per informazioni e’ possibile contattare il numero telefonico 0817958622 – 0817958652 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9,30 alle 13,00.