Federa e Cuscini in concerto martedì 16 a Piano di Sorrento.

Fa tappa a Piano di Sorrento il prossimo martedì 16 luglio alle ore 21 il tour estivo dei Federa & Cuscini, la band partenopea dal sound folk italo-napoletano nata da un’idea della frontwoman Federica Vezzo.

Dopo aver aperto l’estate sul palco del primo maggio a Piazza Dante (Napoli) e aver girato in tour la Campania, martedì sarà la volta della meravigliosa terrazza di Villa Fondi de Sangro ad ospitare il trio acustico per la rassegna ad ingresso libero “Estate Blu 2019 – Davanti al Golfo di Surriento” organizzata dalla Città di Piano di Sorrento.

Con un EP all’attivo (“Viento ‘e Curaggio”) e un singolo uscito in anteprima per Fanpage.it con quasi 2 milioni di visualizzazioni (“Da Piccola” – prodotto e missato da Massimo De Vita e Paolo Alberta presso le Nuvole Studio), quello dei Federa & Cuscini è un progetto che segue un concetto immediato: la semplicità dei buoni abbinamenti. Un incontro di pensieri ed emozioni messi in musica e uniti alla complice “voglia ‘e sunà“. Un live delicato ed emozionante che ha come temi l’amore, la rinascita e la voglia di rimanere con i piedi saldi nel mondo del cantautorato autentico. Sulla voce e la scrittura della cantante Federica Vezzo si sono espressi favorevolmente artisti come Michele Zarrillo, Riccardo Sinigallia, il musicista e cantante Aurelio Fierro Jr, nipote del grande Aurelio Fierro, il musicista Cesareo, chitarrista di Elio e le storie Tese, e Emanuele D’Onofrio, vocal coach, tra gli altri, di Eduardo De Crescenzo, Sal Da Vinci e Serena Autieri.

Nel luglio 2016 Federa & Cuscini aprono il concerto de La Maschera, nel 2017 vincono il LibereVociFestival, nel 2018 vincono il Festival dei Castelli Romani di Velletri e sono ospiti del Barone Rosso di Red Ronnie con FiatMusicFest, nel 2019 partecipano alle semifinali di Musicultura a Macerata e sono tra gli artisti del concerto del Primo Maggio a Napoli.

Federa & Cuscini è:

Federica Vezzo : voce e chitarra acustica

Gaetano Sorgente: chitarra semiacustica, armonica, seconde voci

Claudio Attonito: batteria

Evento Facebook del 16 Luglio

Spotify – Youtube – Facebook – Instagram