Food for Soul Massimo Bottura e Salvatore Di Matteo insieme a sostegno della comunità.

Food For Soul, l’associazione no profit fondata circa due anni fa dallo chef stellato Massimo Bottura e da sua moglie Lara, sbarca a Napoli. Dopo aver già lanciato lo stesso progetto a Milano, Rio, Londra, Parigi e Modena, lo chef modenese ha scelto Napoli per questa nuova e lodevole iniziativa. In sinergia con la fondazione Made In Cloister hanno reso gli spazi dell’ex convento di Santa Caterina a Formiello, un luogo di accoglienza e convivialità. La Food For Soul, infatti, ha come mission quella di confrontarsi con con due problemi che affliggono questo preciso periodo storico, come lo spreco e l’insicurezza alimentare. Per l’occasione, Lunedì 27 Maggio alle ore 15.00, il noto pizzaiolo napoletano, Salvatore di Matteo, prenderà parte a questa entusiasmante iniziativa e cucinerà alcune delle sue specialità per gli ospiti della fondazione che versano in condizioni di disagio economico e sociale. Tutti gli ingredienti e i materiali utilizzati per il pranzo, provengono da donazioni e surplus alimentare. Unendo le forze sarà possibile fare la differenza e aiutare chi ne ha più bisogno nel rispetto del cibo e delle persone.

Correlati