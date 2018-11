Foodology, qualità italiana ovunque tu sia.

da Nello Gatti riceviamo e pubblichiamo

Sono da poco rientrato a vivere in Italia, precisamente al Sud Italia, in quanto volevo soddisfare il forte desiderio di migliorare attivamente il mio luogo d’origine e non di vederlo continuamente mortificato ascoltandone da fuori le versioni.

I miei studi mi hanno visto a Modena fino al diploma e laureato in Economia e Management presso l’Ateneo di Salerno, completando il percorso accademico con un interscambio a Vienna.

In questo ultimo anno ero un affermato Manager di una importante Azienda Londinese del settore Food & Beverage, in cui la mia carriera aveva ottime proiezioni ed i guadagni ben oltre la media dei miei colleghi Italiani. Nonostante ciò, proprio l’addentrarmi nel settore e la maggiore conoscenza dell’industria alimentare hanno fatto scattare in me un meccanismo di ribellione, in cui vedevo e conoscevo l’enorme – ma inespresso – potenziale delle Aziende Italiane.

Così ho impiegato i primi mesi di quest’estate nel confrontarmi con gli addetti ai lavori, dagli importatori ai produttori, dai consumatori ai commerciali, in modo da poter trarre conclusioni ma soprattutto individuare il reale problema di questa mancata espressione dell’Italia nel mondo.

Grazie a queste fitta serie di confronti e sedute, si è andata formando una prima cerchia di seguaci che volevano considerare tutti gli aspetti culturali, commerciali e sociali del cibo… era nata FOODOLOGY, la cultura del cibo.

Decido così di rientrare in Italia a settembre e porre le prime basi di questa nuova start-up. Piacevolmente mi accorgo che il mio messaggio è raccolto e seguito da diverse personalità che arricchiscono immediatamente il network.

Sono un giovane Italiano che ha deciso di rientrare in Italia per essere parte di un cambiamento che vada per il meglio, in cui la cultura ed il territorio saranno i miei beni più preziosi affinchè del mio Paese se ne esaltino le bellezze e le sue ricchezze senza dover fare necessariamente cenno alle tante negatività che la affliggono.

Il mio modello di business integra le eccellenze del patrimonio alla globalità dei nostri giorni, movimenta giovani dinamici e testimoni aziendali, interpella Chef rinomati e vecchi custodi di ricette… Voglio un mondo più sano e voglio che parta da qui.

Di seguito la pagina web; www.foodology-italia.com

Sarei lieto ed onorato di poter ricevere la vs.attenzione in merito.

Augurandovi buon lavoro, da fedele lettore porgo

Cordiali saluti,

Nello