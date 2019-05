Formiche al San Giovanni Bosco, indagini in corso.

Si dovrebbe concludere entro l’estate l’indagine dei carabinieri del Nas di Napoli sugli episodi delle formiche trovate in alcuni reparti dell’ospedale San Giovanni Bosco della città, addosso ad alcuni pazienti.

Al momento l’attività investigativa coordinata dal sostituto procuratore D’Amodio (procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) è in una fase preliminare.

L’ipotesi di reato non è stata ancora formulata ma non si esclude che si possano contestare il sabotaggio, più grave del danneggiamento, e anche il danno di immagine nei confronti dell’azienda ospedaliera.

Al momento altri casi analoghi a quelli che hanno visto protagonista due pazienti, presi d’assalto dagli insetti, non se ne sono più verificati.

Lunedì, intanto, due infermieri e due sindacalisti del nosocomio partenopeo sono stati sospesi dalla Commissione disciplinare dell’Asl Napoli 1, rispettivamente per un mese e per 10 giorni, in relazione al comportamento tenuto nel secondo dei due episodi verificatisi. (ANSA)