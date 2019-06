FRUIT CAKE Senza Glutine, da CÉRÉAL una novità gustosa e leggera.

Dalla linea Senza Glutine Céréal una dolce novità

Fruit Cake Senza Glutine Céréal sono soffici merendine arricchite con golosi pezzetti di frutta secca.

Senza glutine, naturalmente senza lattosio e privi di olio di palma sono appositamente formulati per chi presenta intolleranze al glutine e al lattosio, ma non vuole rinunciare a gusto e benessere.

Una dolce tentazione preparata con ingredienti semplici e ricchi di bontà: uova provenienti da allevamenti all’aria aperta , mirtilli rossi, uvetta e arancia candita. Sono così buone che piaceranno a tutta la famiglia: ideali per la prima colazione o per la merenda pomeridiana davanti a una tazza di thé. Nella pratica confezione da 6 monoporzioni, le Fruit Cake Senza Glutine Céréal sono ideali anche fuori casa, in qualunque momento si abbia voglia di una gustosa merenda: come rompidigiuno in ufficio o come snack da consumare prima di una bella passeggiata all’aria aperta o dell’allenamento in palestra.

Le Fruit Cake Senza Glutine Céréal sono prodotte con la massima cura, in quanto sono:

– senza Glutine

– naturalmente senza Lattosio

– senza Latte

– senza Olio di Palma.

Ingredienti: Uovo, zucchero, olio di semi di girasole, farina di riso, fecola di patate, umidifi­canti: glicerolo vegetale; buccia di arancia candita 5,3% (buccia di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidifi­canti: acido citrico), uvetta 5,3%, mirtilli rossi essiccati e zuccherati 5,3% (mirtilli rossi essiccati, zucchero di canna), addensanti: farina di semi di guar; acidi­ficanti: acido citrico; emulsionanti: lecitine; amido di tapioca, aroma (aroma, alcol etilico), sale, agenti lievitanti: carbonati di sodio; aroma naturale di arancia.

Può contenere tracce di soia e frutta a guscio.

Tabella Nutrizionale:

Valori Nutrizionali Medi Per 100g Valore energetico kJ kcal 1621 388 Grassi di cui acidi grassi saturi g g 19 2,2 Carboidrati di cui zuccheri g g 52 26 Fibre g 1,7 Proteine g 4,7 Sale g 1,3

Confezione e Prezzi:

Fruit Cake Senza Glutine Céréal sono disponibili in sacchetto da 200 g, al cui interno sono presenti 6 monoporzioni confezionate singolarmente.

Fruit Cake Senza Glutine sacchetto da 200 g 3,95 €

in vendita nella grande distribuzione organizzata, farmacie e negozi specializzati e su www.nutrishopping.it

Per informazioni e suggerimenti chiama 800-018124 oppure visita www.prodotticereal.it