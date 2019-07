Gabriella Martinelli in concerto mercoledì 31 alla Villa Comunale di Sorrento.

Gabriella Martinelli sarà in concerto a Sorrento mercoledì 31 luglio. Il live, in programma alle ore 19 alla terrazza della Villa Comunale Salve D’Esposito nell’ambito della Rassegna ‘Sorrento Incontra’, è ad ingresso gratuito.

Cantautrice di origini pugliesi, Gabriella Martinelli è sicuramente uno dei nomi più interessanti tra le nuove leve della canzone d’autrice.

Sul palco, Gabriella canterà le storie del suo secondo disco, La pancia è un cervello col buco, accompagnata da Andrea Jannicola alla chitarra e Paolo Mazziotti al basso.

“La pancia è un cervello col buco” è un affresco onirico; è un disco crossover dalle intuizioni avvincenti. E’ un album dalla grande personalità tanto quanto la voce dell’artista, autrice e interprete delle sue canzoni.

8 tracce registrate in presa diretta, dal sound minimale ma deciso, che raccontano storie di donne. Idoli, signorine Bovary piene di dubbi e incertezze dilanianti. Signorine felicità colorate come le stoviglie, di nostalgia, oppure di slancio verso nuove spensieratezze.

Creature libere, a volte come il peccato, espressioni dei sentimenti e compagne di baci che tradiscono tre volte, come il canto di un gallo. Protagoniste di altre vite oltre le loro, oltre la nostra. Sono storie, dove lo spirito e la voluttà si fanno veste cangiante. L’abito di una donna non è solo la stoffa che porta addosso, ma può essere una canzone, che dalla sua bellezza è indivisibile.

Gabriella canta storie, lo fa con ironia e con la sua voce importante, racconta i luoghi, i suoni e i colori che hanno formato la sua crescita artistica.

Il tour di Gabriella Martinelli, prodotto da Arealive, è reso possibile anche grazie al supporto del Nuovo Imaie ai sensi dell’Art. 7 Legge 93/92 per attività di sostegno.

*****

BIO

Cantautrice di origini pugliesi, Gabriella Martinelli è sicuramente uno dei nomi più interessanti tra le nuove leve della canzone d’autrice.

Ad aprile 2018 è uscito il suo secondo disco: “La pancia è un cervello col buco”, un progetto crossover che con toni decisi racconta di donne.

Ha girato l’Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta durante i quali ha suonato nei club, nei festival e nei teatri. Ha vinto molti premi legati alla canzone italiana d’autore, fra cui: Targa Bigi Barbieri 2018; Premio L’artista che non c’era 2018; Premio Botteghe D’autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014. È stata tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018. É stata chiamata a rappresentare la musica italiana emergente a Lima in occasione della rassegna Dialogo Musicale Italia Perù.

Ha partecipato a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; ha pubblicato il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice” per l’etichetta Toto Sound Records nel 2015. Scelta per aprire il concerto di Hindi Zahra al teatro Parioli nel 2017.

Ha aderito, insieme ad altre voci Italiane, al Come to my home, progetto nato in Africa che unisce artisti da tutto il mondo con l’intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità.

https://www.facebook.com/GabriellaMartinelliOfficial/

https://www.instagram.com/gabriellamartinelliofficial/

http://gabriellamartinelli.it/