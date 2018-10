Galà del Cinema e della Fiction in Campania, sconti sui biglietti Trenitalia.

Sconto del 30% sui biglietti di Frecce, InterCity e InterCity Notte per raggiungere Napoli in occasione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania, in programma dall’8 al 14 ottobre 2018, di cui Trenitalia è vettore ufficiale.

L’offerta permette a chi è in possesso di un voucher/invito per la manifestazione di ottenere una riduzione sul biglietto Base, per viaggi a bordo dei treni nazionali dal 6 al 14 ottobre 2018, acquistabile in esclusiva presso l’agenzia di viaggio organizzatrice dell’evento. Sono esclusi i treni regionali, le vetture Excelsior, il livello Executive e il sovrapprezzo previsto per il Salottino.

Informazioni sull’acquisto dei biglietti ferroviari per e da Napoli a prezzo scontato sono disponibili sul sito galacinemafiction.com .

Il Galà del Cinema e della Fiction in Campania, giunto quest’anno alla X edizione, nasce per celebrare e premiare le produzioni televisive e cinematografiche realizzate in Campania e vanta ogni anno la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale.

A bordo treno, unitamente alla prenotazione ferroviaria, dovrà essere presentato il voucher/invito all’evento.

Trenitalia conferma così la grande attenzione verso i grandi eventi culturali, favorendo la mobilità con collegamenti nazionali frequenti e capillari a prezzo scontato.