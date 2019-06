Galleria Laziale, ripristinata integralmente la circolazione dei veicoli.

In questi minuti sta venendo ripristinata in entrambi i sensi di marcia la circolazione all’interno della Galleria Laziale che collega Fuorigrotta con Mergellina.

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza in seguito alla caduta di calcinacci all’estremo di Piazza Sannazaro che avevano costretto nella giornata di giovedì alla chiusura della circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

Dopo la chiusura la circolazione era stata parzialmete ripristinata solo per un terzo della carreggiata nel senso di marcia da Fuorigrotta a Mergellina.

La Galleria Laziale è l’unica via percorribile per raggiungere il centro da Fuorigrotta ed è percorribile nel senso opposto solo da autobus e taxi.